San Martín e Instituto empataron en un parejo encuentro

Instituto no pudo aprovechar la superioridad numérica tras la expulsión de Watson.
Este sábado, la acción correspondiente a la undécima fecha de la Liga Profesional tuvo movimiento en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez perteneciente a San Martín de San Juan. El local recibió a Instituto en el marco de la Zona B, en un duelo que contó con el arbitraje de Sebastián Martínez y la presencia de Silvio Trucco en el VAR.
Nota en desarrollo.
Con la igualdad final, la Gloria quedó décima con 12 puntos; mientras que el Verdinegro suma 11 unidades y está en la undécima posición. En la próxima fecha, San Martín visitará a San Lorenzo, el viernes 10, desde las 14.30; mientras que los cordobeses recibirán a Atlético Tucumán el domingo 12, desde las 16.45.
-SÍNTESIS-
San Martín 0-0 Instituto.
Expulsado:
14’ST: Franco Watson (SMA).
Incidencias:
20’PT: el partido estuvo interrumpido por cinco minutos debido a incidentes en la hinchada local.
42’PT: el partido se interrumpió porque hinchas locales treparon al alambrado.
Formaciones:
San Martín: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Diego González, Nicolás Watson; Marco Iacobellis, Sebastián González, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch.
DT: Leandro Romagnoli.
Instituto: Manuel Roffo; Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich; Emanuel Beltrán, Juan Méndez, Lucas Rodríguez; Jonás Acevedo, Gastón Lodico; Luca Klimowicz y Alex Luna.
DT: Daniel Oldrá.
Cambios:
ET: ingresó Stéfano Moreyra por Leonel Mosevich (INS).
ET: ingresó Jhon Córdoba por Jonás Acevedo (INS).
7’ST: ingresó Santiago Salle por Marco Iacobellis (SMA).
7’ST: ingresó Sebastián Jaurena por Diego González (SMA).
7’ST: ingresó Santiago Barrera por Sebastián González (SMA).
19’ST: ingresó Tomás Fernández por Ignacio Maestro Puch (SMA).
22’ST: ingresó Matías Fonseca por Juan Méndez (INS).
22’ST: ingresó Matías Gallardo por Luca Klimowicz (INS).
38’ST: ingresó Francis MacAllister por Gastón Lodico (INS).
42’ST: ingresó Juan Cavallaro por Horacio Tijanovich (SMA).
Amonestados:
20’PT: Leonel Mosevich (INS).
31’ST: Santiago Salle (SMA).
31’ST: Manuel Roffo (INS).
33’ST: Tomás Fernández (SMA).
33’ST: Jhon Córdoba (INS).
46’ST: Tomás Lecanda (SMA).
46’ST: Fernando Alarcón (INS).
Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Silvio Trucco.
Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez.