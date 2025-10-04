Mundial Sub20: ya clasificada, Argentina cierra el grupo ante Italia

Este sábado, la selección argentina de fútbol masculino Sub20 concluirá su participación dentro del Grupo D frente a Italia. El duelo comenzará a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso, Chile. El árbitro del juego será Keylor Herrera y el juego podrá verse en la pantalla de Telefé.

Argentina, que venció a Cuba (3-1) y Australia (4-1) ya está clasificada a los octavos de final del certamen. Solo le resta saber si lo hará en el primer o segundo lugar del grupo, ya que su rival de esta noche podría arrebatarle el puesto de líder.

Esto se debe a que la Azurra suma cuatro unidades luego de vencer a Australia (1-0) y empatar con Cuba (2-2). A la Argentina le bastaría con un empate para terminar quedándose con el primer puesto.

Además, ese resultado clasificaría directamente a los dos, sacando a Italia de la dependencia de lo que ocurra en el juego entre Cuba y Australia. Esto último se debe a que una derrota del seleccionado italiano abriría la chance de clasificación directa para los cubanos, que podrían alcanzarlos en puntos y mejorarlos en cantidad de goles a favor (tercer criterio de desempate).

Para este partido, Placente contará con el retorno de Santiago Fernández luego de la expulsión en la primera fecha ante Cuba, con lo que volvería a ser titular. De no mediar nada extraño, el equipo contaría con mayoría de titulares y saldría de la siguiente manera: Santino Barbi; Santiago Fernández, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler, Milton Delgado, Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino; Alejo Sarco.

En frente, Carmine Nunziata trabaja en el equipo que saltará al campo de juego para asegurar la clasificación. En el duelo ante el seleccionado cubano, el entrenador perdió a Jamal Iddrissou, el autor de uno de los goles, debido a que se fue expulsado por doble amarilla.

Con esa baja, el equipo italiano deberá trabajar en su reemplazo para contar con un ataque que consiga hacer daño a una defensa argentina que ya mostró algunas falencias.