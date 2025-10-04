Javier Milei recorrió Santa Fe junto al candidato a diputado Agustín Pellegrini y se trasladó a Paraná

El presidente de la Nación, Javier Milei, visitó la provincia de Santa Fe y se reunió con el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini, en el marco de la campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre.

Durante el encuentro, el Presidente conversó con militantes y seguidores que expresaron su apoyo a las políticas del Gobierno nacional y a la necesidad de profundizar el cambio iniciado en 2023.

El mandatario remarcó que el país atraviesa un punto de inflexión histórico y que es indispensable consolidar las transformaciones económicas que ya están en marcha.

“El camino es arduo, pero es el único posible para vivir mejor. Cualquier alternativa es volver al pasado y tirar por la borda todo el esfuerzo de los argentinos”, subrayó. Y agregó: "Estamos escuchando a los santafecinos y compartiendo la importancia de estas elecciones. Estamos a mitad de camino, a nada de cambiar Argentina para siempre", dijo el presidente Javier Milei acompañado por la presidenta del partido el Santa Fe, la diputada nacional Romina Diez.

Por su parte, Pellegrini destacó la importancia de que Santa Fe se sume con fuerza al proyecto de transformación que lidera el Presidente: "el desafío es poder avanzar con los cambios que ya inició el presidente" y agregó: "Por eso es tan importante esta elección intermedia. Del otro lado hay una maquinaria kirchnerista dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de que el país no avance".

“Este 26 de octubre tenemos la oportunidad de consolidar el cambio y darle a Santa Fe el protagonismo que merece dentro del nuevo modelo de país”.

Pellegrini llamó a los santafesinos a apoyar al presidente para "consolidar el cambio y hacer las reformas que Argentina necesita".

Al completar la actividad en Santa Fe, el Presidente arribó pasado el mediodía a la ciudad de Paraná. Esta serie de recorridas que realiza Javier Milei y los principales candidatos de La Libertad Avanza por todo el país tienen como objetivo fortalecer y reafirmar el compromiso de llevar el modelo de progreso y libertad a cada rincón de la Argentina.