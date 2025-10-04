Patronato jugó mal y perdió con justicia en Caballito

En el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry, Patronato visitó a Ferro Carril Oeste para cerrar su participación en la fase de grupos de la Primera Nacional. El Patrón, conducido por Gabriel Gómez, tenía la chance de llegar a la tercera posición en caso de que se dieran algunos resultados. Con ese objetivo salió al campo de juego.

Durante los primeros minutos del partido, el dominio del balón fue monopólico: Ferro tuvo la pelota y Patronato corrió por detrás, sin ejercer presión para mantener el orden defensivo, aunque con los minutos cambió de plan y cometió errores.

Poco antes de que Ferro pudiera llegar a la apertura del marcador, Patricio Boolsen tuvo la chance de marcar el 1-0. El remate del defensor dio en el poste cuando Sosa ya se encontraba vencido. Cerca estuvo de abrir el encuentro el Verdolaga, que lo consiguió pocos minutos después.

La apertura del marcador llegó temprano en el juego. Fue a los diez minutos que llegó el pase filtrado de Francisco Cuzzani entre los centrales para Franco García, que en el mano a mano con Alan Sosa definió cruzado al costado derecho. El remate venció la resistencia del arquero visitante y se transformó en el 1-0.

Sobre los 21 minutos, un pique por izquierda de García terminó en mano a mano con el arquero Sosa, que ganó el duelo y evitó el tanto del equipo de Caballito. En el contragolpe, Guillermo Sánchez enganchó de derecha al centro y al recibir un cruce se arrojó dentro del área. Algunos jugadores del Patrón se quedaron pidiendo penal.

Martín Campos tomó una pelota de un rebote por el costado derecho del ataque y luego de un enganche tuvo la chance de rematar al gol. Para mala suerte del mediocampista, su remate dio en el poste izquierdo y cruzó toda el área chica hacia el costado derecho sin que nadie la empuje al gol. Patronato no encontraba el rumbo del juego: todo era del local.

Sobre los 35 minutos llegó lo más claro del Patrón. Una buena jugada personal de Maximiliano Rueda tuvo tres pases consecutivos que no fueron claros: de Rueda hacia Valentín Pereyra, de este para Bonansea y de Bonansea nuevamente para Rueda. Esto acabó con un flojo remate del lateral, que Monetti no tuvo dificultades en contener. De todas formas, Rueda encaró una buena proyección en ataque.

Sobre los 45 volvió a atajar un mano a mano Sosa. Otra vez fue por el costado izquierdo, luego de un pase filtrado entre Díaz y Moreyra que Cuzzani no pudo aprovechar para poner el 2-0. Muy superior el local, que se fue vanando al descanso con mucha tranquilidad. En Patronato la preocupación iba en crecimiento.

En la segunda etapa Gómez introdujo a Joaquín Barolín y Augusto Picco en los lugares de Guillermo Sánchez y Santiago Gallucci Otero con el afán de ganar protagonismo en el mediocampo. Patronato manejó mejor la pelota durante los primeros diez minutos, pero aun así fue incapaz de generar ocasiones de gol.

Sobre los 16 minutos Patronato construyó su mejor jugada en todo el partido para alcanzar el empate. Fue por el costado derecho que se asociaron Pereyra, Barinaga, Rueda y Barolín para un auténtico golazo. El centro de Barinaga fue directo a la cabeza de Barolín, que fusiló a Fernando Monetti para el 1-1.

Tras el gol reaccionó el anfitrión, que tuvo una clarísima chance de empate. Fue con un excelente remate de Campos en un tiro libre surgido de una pérdida en la salida del Patrón por el costado izquierdo. El remate del mediocampista estalló en el travesaño ante la mirada de Sosa, que nada podía hacer.

En el rebote del tiro libre hubo otra falta, esta vez por el costado derecho de la defensa del Patrón y Ferro no perdonó dos veces. El remate de Gino Olguín de derecha y contra el costado izquierdo de Sosa se transformó en el 2-1 a los 24 minutos. Falló la barrera y el arquero no llegó a contener.

Y por si fuera poco, el tercero llegó a los 27. Muy buena jugada por derecha de Nicolás Montiel que terminó en centro bajo para la llegada por la izquierda de Tiago Esidín. El juvenil venció a Sosa con una definición baja contra el palo derecho de Sosa para el 3-1 parcial. Flojísima acción de la defensa del Patrón: Fernando Moreyra falló en el mano a mano con Montiel y Gabriel Díaz quedó lejos de la llegada de Esidín a la carrera.

Tras el gol, Valentín Pereyra tuvo su intento para el descuento. El remate del mediocampista luego de enganchar por desde la derecha hacia el centro buscaba el ángulo superior izquierdo, pero una buena estirada de Monetti envió el balón al tiro de esquina cuando el remate tenía destino de gol.

El Verdolaga jugó suelto y sin responsabilidades, por lo que tuvo más fluidez en el juego. Patronato, en cambio, agudizó los errores que mostró en partidos anteriores y por primera vez en mucho tiempo dio la sensación de ser endeble en defensa.

No hubo reacción del Patrón: derrota por 3-1 y octavo puesto para el Rojinegro, al que le faltó mucho para ser el que fue en jornadas anteriores. Con 48 unidades, Patronato terminó en el octavo lugar y con la obligación de jugar con el segundo de la Zona B, en condición de visitante: definirá siempre fuera de casa, en caso de seguir en competencia.

Descendió Alvarado

En la lucha por el descenso, Alvarado perdió por 5-0 ante el ya descendido Arsenal y perdió la categoría. El conjunto marplatense tenía la chance de permanecer en caso de vencer, ya que Almagro perdió ante Güemes como local por 1-0 y le abrió esa chance, pero con la goleada acabó descendiendo en el último puesto de la Zona A.

-SÍNTESIS-

Ferro Carril Oeste 3-1 Patronato.



Goles:

10’PT: Franco García (FER).

16’ST: Joaquín Barolín (PAT).

23’ST: Gino Olguín (FER).

27’ST: Tiago Esidín (FER).



Formaciones:

Ferro: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Patricio Boolsen, Franco Meritello, Rodrigo Ayala; Felipe Obradovich, Gino Olguín, Martín Campos, Franco García; Francisco Cuzzani y Lautaro Parisi.

DT: Sergio Rondina.



Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Ian Escobar; Guillermo Sánchez, Santiago Gallucci Otero, Guillermo Sánchez; Julián Marcioni, Alan Bonansea y Federico Castro.

DT: Gabriel Gómez.



Cambios:

20’PT: ingresó Valentín Pereyra por Julián Marcioni (PAT).

ET: ingresó Joaquín Barolín por Guillermo Sánchez (PAT).

ET: ingresó Augusto Picco por Santiago Gallucci Otero (PAT).

6’ST: ingresó Tiago Esidín por Francisco Cuzzani (FER).

17’ST: ingresó Nicolás Montiel por Franco García (FER).

24’ST: ingresó Gabriel Ayala por Martín Campos (FER).

24’ST: ingresó Juan Fernandes Pinto por Felipe Obradovich (FER).

32’ST: ingresó Marcos Enrique por Juan Barinaga (PAT).

32’ST: ingresó Matías Pardo por Federico Castro (PAT).



Amonestado:

38’PT: Nicolás Montiel (FER).



Árbitro: Julio Barraza.



Estadio: Arquitecto Ricardo Etcheverry.