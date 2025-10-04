Turismo Carretera: Bonelli clasificó cuarto en San Nicolás

Este sábado por la tarde se desarrolló la clasificación correspondiente a la duodécima fecha del Turismo Carretera en el autódromo de San Nicolás. La actividad incluyó también el desarrollo de los entrenamientos durante la mañana en la que hubo destacada participación entrerriana.

Es que Mariano Werner lideró los dos entrenamientos. En el primero registró un tiempo de un minuto, 27 segundos y 93 milésimas con los que quedó por delante de Christian Ledesma y Santiago Mangoni (a 17 y 95 milésimas, respectivamente). En este ensayo, Agustín Martínez y Nicolás Bonelli fueron 28° y 29°, respectivamente.

En el segundo ensayo, el tiempo del paranaense mejoró: esta vez fue de un minuto, 26 segundos y 575 milésimas luego de siete vueltas. Detrás quedaron Otto Fritzler y Ledesma a 11 y 12 milésimas, respectivamente. En cuanto a los entrerrianos, Bonelli fue 18° y Martínez acabó 33°.

Llegado el momento de la verdad, ya por la tarde, todo cambió. El líder fue Agustín Canapino, que clasificó en el último tercio y necesitó solo una vuelta para lograr un tiempo de un minuto, 25 segundos y 779 milésimas. Detrás quedaron Facundo Chapur y Matías Rossi a 471 y 638 milésimas, respectivamente.

El uruguayense Nicolás Bonelli firmó el cuarto lugar a 649 milésimas; mientras que los paranaenses Agustín Martínez y Mariano Werner terminaron 24° y 32°, respectivamente.

Mientras que Bonelli partirá como escolta en la primera serie clasificatoria del domingo a las 10.10; Martínez y Werner tendrán que remontar desde muy atrás. Las dos baterías restantes se disputarán a las 10.35 y a las 11.

La final de esta fecha comenzará a las 13.30 y determinará al ganador de esta jornada en un resultado importante dentro de la lucha por la Copa Coronación.

Clasificación | Turismo Carretera | Fecha 12 (en San Nicolás)

1°) Agustín Canapino (Chevrolet): 1’25”779/1000.

2°) Facundo Chapur (Torino): a 471/1000.

3°) Matías Rossi (Toyota): a 638/1000.

4°) Nicolás Bonelli (Ford): a 649/1000.

5°) Julián Santero (Ford): a 689/1000.

---

24°) Agustín Martínez (Ford): a 1”210/1000.

32°) Mariano Werner (Ford): a 1”381/1000.