Javier Milei ya está en Santa Fe y por la tarde vendrá a Paraná

Javier Milei, en la explanada del Casino de Santa Fe. Foto: El Litoral, Guillermo Di Salvatore.

El presidente arribó este sábado a la capital provincial y dará un acto junto a Agustín Pellegrini, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza. Luego continuará viaje a Paraná para reunirse con Rogelio Frigerio.

Javier Milei llegó este sábado a la provincia de Santa Fe y luego irá a la capital de Entre Ríos, Paraná, tras su paso fallido por Tierra del Fuego, en el marco de la campaña nacional de cara a las elecciones.

El mandatario desembarcó junto a Karina Milei y la diputada de Santa Fe, Romina Diez, en el Hotel Los Silos, donde se hospedará la cúpula libertaria.

La seguridad del Presidente cambió el lugar de contacto con sus partidarios debido a la posibilidad de protestas en la Plaza del Soldado Argentino, a pocas cuadras del hotel.

Milei se pone la campaña al hombro una vez más con el objetivo de apuntalar a sus candidatos con miras a los comicios del próximo 26 de octubre.

Esta gira presidencial se convierte en una parada clave para La Libertad Avanza y para el futuro de la administración libertaria, que lleva consigo su agenda de reformas. Sin embargo, el contexto en el que se desarrolla la gira es complejo.

El Congreso de la Nación no para de propinarle derrotas a Milei, lo que agrega presión a su campaña. Además, se enfrenta a un escenario más complicado en la provincia de Buenos Aires, donde su primer candidato, José Luis Espert, está envuelto en un escándalo debido a denuncias por supuestos vínculos con el narcotráfico.

En ese marco, la situación se torna delicada para la coalición libertaria en un momento crucial de la contienda electoral.

Fuente: El Litoral, Cadena 3 (Mauricio Conti y Matías Arrieta).