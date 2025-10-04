Gimnasia sufrió, pero le ganó a Sarmiento

En el estadio Eva Perón de Junín, Sarmiento recibió a Gimnasia por la undécima fecha de la Zona B en la Liga Profesional. El encuentro contó con el arbitraje de Pablo Echavarría, acompañado en el VAR por Hernán Mastrángelo.

Nota en desarrollo.

Con el triunfo, el Lobo platense se metió en zona de clasificación a octavos de final: tiene 13 puntos y está séptimo. Sarmiento, por su lado, quedó noveno en la tabla con 12 unidades.

En la próxima fecha, Gimnasia será local de Talleres el sábado 11 de octubre, desde las 16.45; mientras que a los juninenses les tocará visitar a River Plate el domingo 12, desde las 19.15.

-SÍNTESIS-

Sarmiento 0-1 Gimnasia.



Gol:

47’PT: Marcelo Torres -penal-.



Incidencia:

18’ST: Nelson Insfrán (GIM) le contuvo un penal a Iván Morales (SAR).



Formaciones:

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Insaurralde, Joel Godoy; Carlos Villalba, Elián Giménez; Julián Contrera, Jonatan Gómez, Yair Arismendi; Iván Morales.

DT: Facundo Sava.



Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Germán Conti, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Juan Yangali; Alejandro Piedrahita, Bautista Merlini, Manuel Panaro; Marcelo Torres.

DT: Alejandro Orfila.



Amonestados:

24’PT: Julián Contrera (SAR).

42’PT: Carlos Villalba (SAR).

6’ST: Elián Giménez (SAR).

43’ST: Augusto Max (GIM).



Cambios:

ET: ingresó Lucas Pratto por Carlos Villalba (SAR).

12’ST: ingresó Jan Hurtado por Marcelo Torres (GIM).

12’ST: ingresó Enzo Martínez por Bautista Merlini (GIM).

13’ST: ingresó Santiago Rodríguez por Julián Contrera (SAR).

13’ST: ingresó Leandro Suhr por Yair Arismendi (SAR).

23’ST: ingresó Alan Sosa por Manuel Panaro (GIM).

27’ST: ingresó Nicolás Garayalde por Juan Yangali (GIM).

27’ST: ingresó Leandro Mamut por Alejandro Piedrahita (GIM).

37’ST: ingresó Franco Frías por Elián Giménez (SAR).

40’ST: ingresó Manuel García por Jonatan Gómez (SAR).



Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Hernán Mastrángelo.



Estadio: Eva Perón.