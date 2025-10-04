Miguel Baldoni se adueñó de la primera etapa del Rally Argentino en Diamante

Luego del Shakedown disputado el viernes, este sábado se desarrolló la Primera Etapa de la octava fecha del Rally Argentino en Diamante. La competencia comenzó en el Pre Delta y finalizó en el Complejo La Chacra en un recorrido que constó de 81 kilómetros para que los autos midan sus tiempos.

En ese marco, el más destacado fue Miguel Baldoni, que lideró el clasificador junto a Gustavo Franchello, su compañero a bordo de un Skoda Fabia Rally2 preparado por el Baratec Motorsport. Las siete pruebas iniciales los tuvieron como los más regulares, motivo por el que se pusieron por delante en la clase RC2 y la clasificación general.

La dupla finalizó con una ventaja superior a los siete segundos sobre Gastón Pasten/Matías Ramos, que habían ganado el Shakedown. De todas formas, están cerca y podrán intentar revertir las posiciones en la competencia del domingo. El tercer puesto es para Leandro Bonnín/Emanuel Fernández, que están a más de 12 segundos del binomio putnero.

En la lucha por la Copa RC2 la lucha fue intensa. El binomio ganador fue el compuesto por Claudio Robustelli y Mariano Pissaco (Skoda), seguidos a 11 segundos por Diego Miceli/Sergio Daparte (Skoda), y a más de 21 segundos por Rodrigo Disalvo/Andrés Pissaco (Citroën).

La Copa Toyota es liderada por Carlos Bello y Gustavo Breglia, que completaron todos los tramos correspondientes a la primera etapa del Rally de Entre Ríos. La competencia en Diamante-Valle María les permitió sumar minutos de competencia a bordo de su vehículo.

En la RC-MR el líder fue Santino Rossi junto al local Martín Baucero a bordo de un Volkswagen Polo. Rossi ganó cinco de las siete pruebas y dejaron por detrás a la dupla de Rubén Montoro/Ignacio Uez. Más atrás quedó la entrerriana Nadia Cutro junto a Miguel Recalt.

La RC4 completó su etapa inicial con el liderazgo de Alejandro e Ítalo Baratella. Fueron sólidos de principio a fin y dejaron por detrás a Juan Saraleguy/Luis Gatica. En la RC3 los ganadores fueron Nicolás González/Gerónimo Bordignon, que dejaron a poco más de tres segundos a la dupla de Federico Devoto y Adriano Sanguinetti.

Por último, la RC5 quedó en manos de Santiago Sabbatini e Ignacio Gómez a bordo de su Ford Fiesta. Este binomio lideró con un andar prolijo que le permitió tomar más de 48 segundos de ventaja sobre Fernando Muller y Daniel Niballo, que terminaron como escoltas.

Este domingo seguirá la competencia. En este caso se disputará la segunda etapa que constará de cinco pruebas especiales sobre los caminos de Diamante y Valle María. La actividad comenzará temprano por la mañana (8.18) y culminará entrado el mediodía (la última etapa inicia a las 13).