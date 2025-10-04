Básquet: pese a la derrota, Talleres vivió una jornada especial

Este viernes por la noche, el Club Talleres de Paraná recibió en el estadio Raúl “Bibi” Gómez al Club Paracao. El partido fue en el marco de la 10ª fecha de la Liga Provincial de Básquet de mayores. Aunque el encuentro no tenía ningún detalle especial, para el Rojo se transformó en una jornada de muchísimo valor.

Esto se debe a que el plantel de Primera División ingresó al rectángulo de juego acompañado por los niños integrantes de la categoría Escuelita. De esta manera, el club quiso poner en valor el trabajo que se realiza en las categorías formativas. El ingreso a la cancha contó con un aplauso cerrado del público presente para los jugadores de su institución.

En un comunicado oficial del club se atribuyen al presidente de la Subcomisión Santiago Motura las siguientes palabras: “Este es el camino que queremos transitar como Subcomisión: un proyecto integral que acompaña a cada categoría y que hace sentir a los chicos que forman parte de algo más grande. Verlos entrar junto a los jugadores de Primera es una muestra de que estamos construyendo identidad y futuro para el básquet masculino de Talleres”.

El mensaje de la prensa de la institución concluye de la siguiente manera: “El Club Talleres, con su rica historia en la disciplina, continúa consolidando espacios de formación, contención y desarrollo deportivo, generando puentes entre generaciones de jugadores y afianzando su identidad dentro de la comunidad del básquet paranaense y entrerriano”.