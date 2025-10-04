Rugby Championship: Argentina quedó al borde de la épica ante Sudáfrica

En el Allianz Stadium de Twickenham, Inglaterra, los Pumas enfrentaron este sábado a Sudáfrica en el marco de la última fecha del Rugby Championship. El duelo contó con el arbitraje del italiano Andrea Piardi y tuvo al concordiense Marcos Kremer desde el arranque.

Argentina pegó rápido. Con la ausencia de Cannan Moodie desde el primer minuto por haber recibido una tarjeta amarilla, los Pumas consiguieron aprovechar la ventaja numérica y llegaron al try por medio de Bautista Delguy. Con la conversión de Santiago Carreras, el equipo de Felipe Contepomi consiguió a los cuatro minutos para el 7-0 parcial.

Aunque Sacha Feinberg-Mngomezulu descontó con un penal a los 10, los dos penales de Santiago Carreras a los 18 y 27 minutos trajeron tranquilidad. Esa ventaja se esfumó sobre el cierre, cuando Cobus Reninach anotó un try convertido por Feinberg-Mngomezulu que dejó el partido apenas por 13-10 en favor de los Pumas.

En el complemento los primeros 20 minutos fueron muy difíciles para los argentinos. Sudáfrica pisó el acelerador y anotó tres tries por medio de Malcolm Marx (dos de ellos) y Reinach. Dos de los tries fueron convertidos y los Springboks pasaron a ganar por 29-13.

A los 26 Argentina logró el descuento luego de una muy buena incursión de Bautista Delguy, que recuperó un balón en la salida de Sudáfrica y corrió en soledad para anotar el descuento. Pese a apretar el marcador (29-20) y a buscar quedar a menos de un try de distancia con el penal de Carreras que dio en el poste, Argentina apretó hasta el final.

Es así que en una jugada fantástica llegó la habilitación de Carreras para la corrida de Rodrigo Isgró por la derecha. El argentino tomó el balón dentro del ingoal y anotó el último try de Argentina en el torneo, luego convertido por Carreras para el 29-27 que resultó definitivo.

Con la victoria, Sudáfrica retuvo el título por diferencia de tantos, ya que igualó con Nueva Zelanda en puntos, ambos con 19, pero lo superó con su balance de puntos a favor: +57 contra +8. Argentina terminó en el último lugar con 10 unidades, apenas un punto por debajo de Australia, que terminó con el mismo récord.

-SÍNTESIS-

Argentina 27-29 Sudáfrica.



Punto a punto:

4’PT: try de Bautista Delguy, convertido por Santiago Carreras (ARG).

10’PT: penal de Sacha Feinberg-Mngomezulu (SUD).

18’PT: penal de Santiago Carreras (ARG).

27’PT: penal de Santiago Carreras (ARG).

38’PT: try de Cobus Reinach, convertido por Sacha Feinberg-Mngomezulu (SUD).

Resultado parcial: Argentina 13-10 Sudáfrica.

4’ST: try de Malcolm Marx (SUD).

12’ST: try de Cobus Reinach, convertido por Sacha Feinberg-Mngomezulu (SUD).

19’ST: try de Malcolm Marx, convertido por Sacha Feinberg-Mngomezulu (SUD).

26’ST: try de Bautista Delguy, convertido por Santiago Carreras (ARG).

41’ST: try de Rodrigo Isgró, convertido por Santiago Carreras (ARG).

Resultado final: Argentina 27-29 Sudáfrica.



Formaciones:

Argentina: Mayco Vivas, Julián Montoya, Francisco Coria Marchetti; Guido Petti, Pedro Rubiolo; Pablo Matera, Santiago Grondona, Marcos Kremer; Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Santiago Chocobares, Justo Piccardo; Juan Mallía, Santiago Carreras y Bautista Delguy.

HC: Felipe Contepomi.



Sudáfrica: Ox Nche, Maxlolm Marx, Thomas du Toit; Eben Etzebeth, Ruan Nortje; Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese, Siya Kolisi; Cobus Reinach, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Damian de Allende, Canan Moodie; Ethan Hooker, Cheslin Kolbe y Damian Willemse.

HC: Rassie Erasmus.



Ingresaron:

-En Argentina: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Juan González, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Rodrigo Isgró.



-En Sudáfrica: Bongi Mbonambi, Jan-Hendrik Wessels, Wilco Louw, RG Snyman, Kwagga Smith, Grant Williams, Mannie Libbok y Jesse Kriel.



Amonestados:

1’PT: Cannan Moodie (SUD).

3’ST: Mayco Vivas (ARG).



Árbitros: Andrea Piardi.



Estadio: Allianz Stadium, Twickenham (Londres, Reino Unido).