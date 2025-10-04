Sancionaron a los Williams y Colapinto largará 16°

Este sábado se desató la polémica en la Fórmula 1. Luego de la clasificación en la que George Russell se quedó con la pole position por delante de Max Verstappen y Lando Norris (Franco Colapinto terminó 18°), la FIA procedió a la revisión técnica.

Durante el examen realizado a los autos que participaron de la Clasificación del Gran Premio de Singapur encontraron irregularidades en el DRS de los autos de Carlos Sainz y Alex Albon, ambos de Williams. Es por este motivo que los descalificaron de esta etapa de la competencia y deberán partir desde los últimos dos puestos de la grilla.

Este castigo a los Williams beneficia indirectamente a Franco Colapinto. Esto se debe a que Albon y Sainz habían terminado 12° y 13° en el clasificador, por delante del argentino. Con su retroceso, el de Pilar sube dos posiciones para partir desde el 16° puesto en la 18ª final de la temporada a disputarse este domingo desde las 9.

Motivo

La sanción se debe a que la apertura del DRS de los autos de Williams excedía el límite reglamentado. Textualmente, el informe realizado por el ingeniero Jo Bauer indica lo siguiente: “El ajuste de las posiciones del elemento superior del alerón trasero fue verificado en los coches número 23 y 55. Ambos autos excedieron el límite máximo de 85 mm en ambos lados del área exterior del alerón trasero. Como esto no cumple con el Artículo 3.10.10 g. del Reglamento Técnico, remito este asunto a los comisarios para su confirmación”.

Con la chance de partir desde más adelante, el argentino podrá medir su vehículo en búsqueda de un resultado que le permita sumar puntos por primera vez en la temporada.