Entraron a robar en la casa de la modelo Valeria Mazza en San Isidro

Entre otras medidas, también ordenó relevar la zona en busca de huellas o elementos que permitan identificar a los responsables, como así también las imágenes de las cámaras de seguridad municipales que registraron a los sospechosos antes de ingresar a la casa.

Infobae tuvo acceso a los videos que muestran a los ladrones minutos antes de cometer el asalto. En las filmaciones adjuntas en esta nota, se ven a los cinco sospechosos -que aún no fueron identificados- llegar a las inmediaciones de la casa. Fuentes del caso subrayaron que las imágenes datan del momento previo al ataque.

Hasta el mediodía de este jueves, los investigadores no habían logrado identificar a los involucrados, aunque sí pudieron confirmar que se trataría de jóvenes.

Apenas corrió la noticia, Alejandro Gravier, pareja de Valeria Mazza, habló en exclusiva con Infobae desde Madrid, donde se encontraba en reuniones, y llevó calma. “Está todo bien”, remarcó. En cuanto a los hechos, explicó: “Está todo controlado y está siendo investigado por la policía. No se llevaron nada porque al ver que había gente, salieron corriendo. Por suerte no pasó a mayores, pero deberemos volver a ver el tema de la seguridad”.

El empresario reconoció que estos hechos no son ajenos a la vida diaria de los argentinos y subrayó la necesidad de un cambio a nivel social. “Estos temas los vemos a diario y son recurrentes. En algún momento esto debe frenarse y creo que todos estamos de acuerdo en que esto no puede pasar en ningún lado, en ninguna casa, sea quien sea. Ojalá sirva para que se pueda mejorar la seguridad de todos y que sea un punto de unión entre todos los argentinos”, expresó a este medio.