Pampita sorprendió con un cambio de look

Carolina Pampita Ardohain sorprendió a toda la farándula con su inesperado cambio de look el miércoles por la noche. La modelo dejó atrás su larga cabellera castaña, insignia de su marca, y ahora luce un “long bob” por encima de sus hombros.

Según supo Noticias Argentinas, la mediática pasó por el salón de Zacarías Guedes, peluquero de las estrellas argentinas, para realizar su cambio de look y prepararse para un evento de una reconocida bebida alcohólica.

Pampita se presentó al evento junto a su pareja, Martín Pepa, y se mostraron sonrientes al posar en la alfombra roja.

La modelo eligió un vestido largo color plateado brillante, con espalda descubierta, aberturas en los costados y unos zapatos que hacían juego.

Un long bob es una versión larga del clásico bob; un corte de pelo que roza los hombros, caracterizado por su versatilidad y favorecedor para la mayoría de los tipos de rostros.

Fuente: Noticias Argentinas.