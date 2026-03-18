Un joven entrerriano de Larroque emocionó en televisión nacional y recibió el apoyo de Joaquín Levinton

Un participante entrerriano volvió a poner a la provincia en la pantalla nacional. Se trata de Ignacio Sartori, de 18 años oriundo de Larroque, que protagonizó uno de los momentos más sensibles del programa Es mi sueño, emitido por El Trece.

Tras su presentación, el joven no pudo contener la emoción y terminó quebrándose en el escenario. La intensidad del momento conmovió tanto al público como al jurado, generando un clima de fuerte carga emotiva.

En ese contexto, el músico Joaquín Levinton tuvo un gesto destacado: lejos de limitarse a la devolución técnica, se acercó desde un lugar humano para contener al participante, acompañando su emoción y destacando su valentía al subirse al escenario.

El programa, conducido por Guido Kaczka, se caracteriza por este tipo de escenas donde las historias personales se cruzan con el talento musical, pero en este caso el foco también estuvo puesto en el origen del joven, que llevó su historia desde una pequeña localidad entrerriana hasta una audiencia nacional.

La participación del larroquense Sartori no solo dejó ver su sensibilidad y su vocación artística, sino que también volvió a visibilizar el semillero cultural del interior, donde muchas veces nacen voces que buscan abrirse camino más allá de su territorio.

Fuente: El Trece TV.