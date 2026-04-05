Hallan borrador inédito de Bob Dylan y lo subastan como pieza excepcional

Un borrador mecanografiado de I’m Not There, escrito por Bob Dylan en 1967 y considerado una pieza de extrema rareza, fue hallado dentro de un libro del poeta Allen Ginsberg y será subastado en abril con una estimación de entre 26.000 y 52.000 dólares, según informó The Guardian.

La página, que permaneció oculta durante décadas en la biblioteca privada de Sally Grossman —esposa del histórico representante de Dylan, Albert Grossman—, constituye uno de los escasos registros directos del proceso creativo de una de las composiciones más valoradas del músico estadounidense.

El documento fue encontrado dentro de una edición original de Ankor Wat, firmada por Ginsberg y obsequiada a Grossman en 1969. Tras su fallecimiento en 2021, su biblioteca fue transferida a un librero especializado, momento en el que se produjo el hallazgo fortuito: la hoja cayó del libro mientras el material era revisado, indicaron fuentes de la casa de subastas Omega Auctions.

Especialistas de la firma calificaron el manuscrito como una pieza “extremadamente rara” dentro del archivo dylaniano. Su valoración se inscribe en un mercado que ha mostrado cifras elevadas en operaciones recientes: en 2025, dos borradores de Mr. Tambourine Man se vendieron por 508.000 dólares en una subasta realizada en Nashville, en el marco del archivo personal del periodista musical Al Aronowitz.

La procedencia del documento —clave en este tipo de transacciones— se refuerza por el vínculo directo de Sally Grossman con Dylan, no solo por su entorno personal sino también por su aparición en la portada del álbum Bringing It All Back Home (1965).

El remate de abril incluirá además otros materiales de alto interés para coleccionistas, como el manuscrito original de Black or White de Michael Jackson y un archivo integral vinculado a la producción de OK Computer de Radiohead, en una oferta que reúne piezas clave de distintas épocas de la música popular.

Fuente: Noticias Argentinas.