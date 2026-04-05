Gimnasia de Jujuy le dio otro golpe a Patronato, que está en descenso

Por la octava fecha de la Primera Nacional 2026, Patronato visitó a Gimnasia de Jujuy en el estadio 23 de Agosto. El encuentro por la Zona B del campeonato contó con el arbitraje de Federico Benítez.

Con escasas chances y poca efectividad

Como principal novedad táctica apareció la posición de Valentín Pereyra, que comenzó como carrilero por izquierda en la línea de cinco (la ausencia de Facundo Heredia por lesión forzó la improvisación para mantener la formación). Además, estaba el “doble lateral derecho” formado por Maximiliano Rueda y Juan Salas.

La primera chance del encuentro, de todas formas, fue para el visitante. El centro llegó desde el costado izquierdo y alcanzó la posición de Cristian Menéndez. El atacante ganó de cabeza tras el envío de Jesús Endrizzi y su remate se fue por el costado izquierdo de Alan Sosa, que se estiró al máximo para cubrir ese lado.

La respuesta del Patrón llegó tras dos errores del Lobo jujeño en ataque. En el segundo error salió el balón largo para el avance de Franco Soldano, que apareció por derecha en el mano a mano con Milton Álvarez. El atacante intentó definir por arriba tras el pique del balón y el arquero pareció desviar al córner, aunque cobraron saque de arco.

Un centro desde la izquierda de Francisco Maidana complicó a Alan Sosa, que ante la posibilidad de la aparición de un rival por atrás -cosa que parecía que podía suceder con la llegada de Juan Córdoba-, decidió rechazar al tiro de esquina. A esta jugada sucedieron dos tiros de esquina que el Lobo ejecutó cerrados hacia el arco de Sosa, que respondió bien en la primera y en la segunda se encontró con el rechazo de la defensa.

Pero el gol no tardó en llegar. Después de un intento de salida fallido por parte del Patrón, Francisco Molina dominó el balón por la derecha y esperó al pique de Delfor Minervino para el pase hacia el costado derecho. A la carrera, Minervino envió un centro pinchado al corazón del área para el arribo de Guillermo Cosaro. El defensor cabeceó de pique al suelo al costado derecho del arco de Sosa y así estampó el 1-0 parcial a los 18.

El Patrón tuvo una clarísima chance para empatar el juego en los pies de Tomás Attis sobre los 25 minutos, pero su definición al costado izquierdo de Milton Álvarez tras la gran habilitación de Franco Soldano se fue desviada. El visitante, otra vez en deuda en cuanto a la generación y la eficacia.

Sobre los 30 minutos Patronato estuvo a punto de sufrir el gol que ya le hicieron en los partidos frente a Gimnasia y Tiro de Salta y Colón. Cosaro llegó en profundidad por la izquierda y envió el centro para la llegada de Francisco Maidana, que definió fuerte, abajo y lejos de Sosa, pero justo a la posición de Santiago Piccioni, que evitó el segundo. Desborde y centro atrás, la debilidad del Patrón en esta temporada.

A los 34 minutos tuvo una chance muy clara el equipo paranaense. Apurado por la jugada, Soldano fue a trabar con fuerza y le salió un pase bajo fortuito para la llegada de Brandon Cortés, que remató desde la medialuna del área con la mala suerte de que su disparo se desvió en Córdoba y acabó en el tiro de esquina. Tras el centro desde la esquina derecha ganó de cabeza Franco Meritello, pero su remate se fue por arriba del arco.

Otra vez Patronato estuvo lejos de generar ocasiones de riesgo a partir de la fluidez del juego. Incluso tuvo dificultades para salir de contragolpe: no solo le faltó velocidad para resolver, sino que también le faltó precisión. Ante estas limitaciones, el Lobo podía cometer errores sin pagar el precio.

Pese a su pobreza, Patronato pudo generar una tercera chance luego de un envío largo desde la izquierda de Cortés para la llegada de Maximiliano Rueda por derecha. El lateral cabeceó hacia atrás para Juan Salas, que sacó un remate de volea que el arquero pudo controlar sin dificultades.

Antes del final del primer tiempo tuvo una más el visitante. Fue tras un centro que partió desde la derecha por parte de Salas después del pase de Cortés (el mejor del Patrón) que Attis aprovechó para hacer una diagonal y cabecear hacia el poste derecho, sin éxito. No pudo ser, pero al menos por acumulación de chances el visitante comenzó a dejar una imagen diferente antes del entretiempo.

Sin ideas y sin variantes

En los primeros minutos de la segunda mitad, Gimnasia volvió a tomar el protagonismo del juego y tuvo algunas aproximaciones que no llevaron demasiado peligro al arco de Sosa. Lo más cercano fue un pase cruzado de Molina desde la izquierda que le quedó muy lejos a Menéndez como para transformarse en una jugada de peligro.

Attis volvió a ganar de cabeza tras un centro de Rueda desde la derecha, pero su remate se fue desviado. Le faltó puntería al atacante con pasado en Sportivo Belgrano, pero sus apariciones fueron lo más cercano al peligro que presentó el visitante.

Aunque el Patrón tuvo mayor posesión de la pelota en buena parte del desarrollo, lejos estuvo de peligrar la valla de Álvarez. Apenas con jugadas de pelota parada es que intentó inquietar el visitante, que no tuvo ocasiones de gol en un buen tramo del juego.

Pasada la media hora de partido Forestello decidió tres variantes que modificaron la formación: ingresaron Agustín Araujo, Juan Barinaga y Hernán Rivero por Cortés, Soldano y Salas para pasar a jugar 4-1-3-2. Bravo fue el único cinco y Piccioni se volcó al costado izquierdo para el adelantamiento de Pereyra.

Sobre los 44 llegó lo esperable: Santiago Piccioni recibió la segunda amonestación luego de un desborde por el costado derecho del ataque por parte del anfitrión. A partir de los cambios introducidos en el equipo, el habitual central quedó expuesto a jugar como lateral izquierdo, por donde buscaron atacarlo en repetidas ocasiones hasta que tuvieron éxito. Con uno menos fue imposible para el Patrón.

Sobre el final del encuentro, Gimnasia de Jujuy llegó al segundo gol a partir de una buena incursión ofensiva que terminó con la definición de Hugo Soria. Con el 2-0 quedó todo sentenciado.

Con la derrota sufrida en el norte del país, Patronato quedó relegado a la penúltima posición de la Zona B con cinco puntos, de manera que estaría perdiendo la categoría. El Lobo, por su lado, llegó a 15 y lidera junto a Tristán Suárez, pero con peor diferencia de gol.

En la próxima fecha, el Patrón volverá a jugar como visitante frente a Almagro a partir de las 15.30 del sábado 11 de abril. El Lobo, por su parte, será visitante de Agropecuario el domingo 12, desde las 16.

-SÍNTESIS-

Gimnasia (Jujuy) 2-0 Patronato.



Goles:

18’PT: Guillermo Cosaro.

49’ST: Hugo Soria.



Expulsado:

43’ST: Santiago Piccioni (PAT).



Formaciones:

Gimnasia: Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Juan Córdoba, Jesús Endrizzi; David Gallardo, Hugo Soria, Francisco Molina; Francisco Maidana, Abel Argañaraz y Cristian Menéndez.

DT: Hernán Pellerano.



Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Fernando Moreyra, Valentín Pereyra; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés; Franco Soldano y Tomás Attis.

DT: Rubén Forestello.



Cambios:

19’ST: ingresó Mauro Cachi por Francisco Molina (GIM).

19’ST: ingresó Axel Pintos por Pablo Argañaraz (GIM).

28’ST: ingresó Renzo Reynaga por Tomás Attis (PAT).

33’ST: ingresó Juan Barinaga por Franco Soldano (PAT).

33’ST: ingresó Agustín Araujo por Brandon Cortés (PAT).

33’ST: ingresó Hernán Rivero por Juan Salas (PAT).

34’ST: ingresó Gonzalo Villarreal por Francisco Maidana (GIM).

41’ST: ingresó Federico Paradela por David Gallardo (GIM).

41’ST: ingresó Octavio Bianchi por Cristian Menéndez (GIM).

41’ST: ingresó Alejo Miró por Valentín Pereyra (PAT).



Amonestados:

40’PT: Franco Soldano (PAT).

42’PT: David Gallardo (GIM).

44’PT: Santiago Piccioni (PAT).

45’ST: Octavio Bianchi (GIM).



Árbitro: Federico Benítez.



Estadio: 23 de Agosto.