River derrotó a Belgrano y es escolta en la Zona B

En el estadio Más Monumental, este domingo River Plate recibió la visita de Belgrano de Córdoba. Fue en el marco de la 13ª fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El juego contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y la presencia de José Carreras en el VAR.

En los primeros instantes del juego, River generó la primera ocasión de juego. Fue con un pase filtrado por la derecha para Sebastián Driussi, que sacó un remate cruzado que dio en el poste derecho de la valla defendida por Thiago Cardozo. El balón luego pasó por detrás del arquero y un defensor del visitante lo rechazó hacia el córner.

El Pirata respondió algunos minutos después con una chance muy clara. Lucas Zelarayán ejecutó un tiro libre en forma de centro que un defensor del Millonario desvió contra su propio arco, provocando una buena estirada de Santiago Beltrán hacia su izquierda. La jugada siguió y en un nuevo centro Lucas Passerini controló dentro del área e intentó una definición que no salió por la presión de sus rivales.

A partir de un buen centro de tiro libre ejecutado por Tomás Galván, Lautaro Rivero estuvo cerca del gol. El defensor se arrojó con su pie derecho en soledad dentro del área chica, pero remató por encima del travesaño.

El gol del local llegó a poco del final del primer tiempo. Un pase interceptado por un defensor Pirata descolocó a Leonardo Morales y permitió el escape de Sebastián Driussi entre los defensores visitantes. El atacante perdió el mano a mano con Cardozo, pero en el rebote definió Tomás Galván para el 1-0 parcial a los 36 minutos.

Ya en la segunda mitad, River llegó al segundo gol después de un buen desborde de Juan Meza. El mediocampista primero envió un centro bajo fallido y en el rebote ejecutó un mejor envío directo a la cabeza de Facundo Colidio, que puso el balón contra el poste derecho del arco defendido por Cardozo para el 2-0 parcial. Iban 13 minutos.

Otra vez Zelarayán fue arquitecto de una muy buena chance para el Pirata. Fue tras una pared por el costado izquierdo que lo dejó al borde del área chica, en donde enganchó ante Lucas Martínez Quarta y definió mal de derecha: el balón se perdió por el costado izquierdo del arco defendido por Beltrán.

River, en cambio, no perdonó. Un excelente pase de Aníbal Moreno para la diagonal de Galván desde el centro hacia la derecha terminó con la definición cruzada del mediocampista. El balón superó a Cardozo y se transformó en el 3-0 a los 38 con lo que el juego quedó sentenciado.

Con su triunfo, el Millonario llegó a los 23 puntos y se ubica segundo en la Zona B; mientras que el Pirata quedó relegado al quinto lugar con 19 unidades. En la próxima fecha, el Pirata será anfitrión de Aldosivi el viernes 10 desde las 21; mientras que a River le tocará visitar a Racing el domingo 12, a partir de las 20.

-SÍNTESIS-

River Plate 3-0 Belgrano.



Goles:

36’PT: Tomás Galván.

13’ST: Facundo Colidio.

38’ST: Tomás Galván.



Formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Facundo Colidio, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi.

DT: Eduardo Coudet.



Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Federico Ricca; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini.

DT: Ricardo Zielinski.



Cambios:

7’ST: ingresó Juan Meza por Ian Subiabre (RIV).

21’ST: ingresó Juan Velázquez por Franco Vázquez (BEL).

21’ST: ingresó Lautaro Gutiérrez por Lucas Passerini (BEL).

28’ST: ingresó Juan Quintero por Matías Viña (RIV).

28’ST: ingresó Facundo González por Facundo Colidio (RIV).

33’ST: ingresó Nicolás Fernández por Emiliano Rigoni (BEL).

33’ST: ingresó Ramiro Hernandes por Francisco González Metilli (BEL).

39’ST: ingresó Joaquín Freitas por Tomás Galván (RIV).

39’ST: ingresó Lautaro Pereyra por Sebastián Driussi (RIV).



Amonestados:

48’PT: Matías Viña (RIV).

16’ST: Alcides Benítez (BEL).

29’ST: Alexis Maldonado (BEL).

44’ST: Lautaro Rivero (RIV).



Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: José Carreras.



Estadio: Más Monumental.

Video: Liga Profesional.