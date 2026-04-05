Román Burruchaga cayó en la definición del ATP de Houston

Este domingo hubo gran actividad argentina en el circuito mundial de tenis. Además de las presentaciones de Mariano Navone en Bucarest (victoria) y Marco Trungelliti en Marrakech (derrota), Román Burruchaga jugó la definición del ATP 250 de Houston.

El hijo del gualeyo Jorge Burruchaga se enfrentó al estadounidense Tommy Paul, cuarto preclasificado dentro del torneo y uno de los principales candidatos al título. Debe destacarse que esta además fue su primera experiencia en la final de un certamen del circuito profesional de primer nivel.

El primer set fue muy difícil para el argentino que se vio desbordado por su rival y cayó por 6/1 en poco tiempo de juego. Sin embargo, reaccionó rápido en el segundo set y se puso 3-0 arriba casi de inmediato para acabar imponiéndose por 6/3 y poner la parda al juego.

En el último set logró tener ventaja y contó con tres ocasiones para liquidar el encuentro a su favor, pero no pudo cerrarlo. Es por este motivo que Paul se impuso por 7/5 y acabó quedándose con la victoria luego de dos horas y 40 minutos de partido.

Desafortunado resultado para el argentino que tendrá revancha en la continuidad del circuito mundial, aunque para eso deberá esperar a su próximo compromiso. De todas maneras podrá quedarse con su importante escalada en el ranking mundial para meterse de lleno en el Top 100.

Resultados de Burruchaga:

Dieciseisavos de final:

6/2 y 6/3 vs. Adam Walton.

Octavos de final:

6/4, 2/6 y 6/4 vs. Brandon Nakashima.

Cuartos de final:

7/5 y 6/4 vs. Learner Tien.

Semifinal:

6/1 y 6/1 vs. Thiago Tirante.

Final:

1/6, 6/3 y 5/7 vs. Tommy Paul.