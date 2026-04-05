Canapino se quedó con la victoria en la Clase 3 del Turismo Nacional

Este domingo concluyó la actividad correspondiente a la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. En primer turno participaron de las series clasificatorias y una vez que definieron las grillas compitieron en la tercera final de la temporada.

La primera batería clasificatoria de la jornada quedó en manos del poleman Leonel Pernía. En su Honda Civic tardó nueve minutos, 38 segundos y 635 milésimas en completar los cinco giros de carrera. Detrás del ganador quedaron Bautista Damiani y Facundo Chapur.

En la segunda serie se destacó Agustín Canapino. El de Arrecifes hizo respetar su lugar de privilegio en la partida y completó los cinco giros luego de nueve minutos, 39 segundos y 521 milésimas. El podio de esta serie lo completaron Ricardo Risatti y Antonino García.

La última serie de la mañana fue la más lenta de las tres. El ganador fue Julián Santero luego de 11 minutos, ocho segundos y 414 milésimas. El mendocino lideró por encima de Thiago Martínez y Sebastián Gómez y durante el desarrollo de la serie pudo verse un avance del crespense Joel Gassmann, que tras clasificar 30°, terminó quinto en esta serie y partió desde el 15° lugar en la final.

Llegado el momento de la final, Pernía tuvo una mala largada y Canapino heredó una punta que ya no volvió a soltar. El segundo puesto quedó en manos de Ricardo Risatti, que remontó desde el quinto puesto y se dedicó toda la carrera a perseguir al líder sin éxito. El tercer puesto quedó en manos de Pernía, que luego de caer al sexto lugar logró la remontada que lo depositó en el último escalón del podio.

Otro que recuperó posiciones fue el crespense Gassmann, que saltó desde el 15° lugar al 12° puesto, por lo que en carrera siguió recuperando lo que perdió en clasificación. Mucho para trabajar en lo que se viene para el piloto de Chevrolet.

El próximo fin de semana de competencia será el 3 y 4 de mayo en el autódromo San Juan Villicum. Será la primera de dos fechas que tendrá la competencia en esa sede: la siguiente será en agosto, cuando comparta con el Turismo Carretera.

Resultados | Turismo Nacional | Clase 3 | Fecha 3 (en Rosario)

1°) Agustín Canapino (Chevrolet): 37’45”317/1000.

2°) Ricardo Risatti (Citroën) a 1”271/1000.

3°) Leonel Pernía (Honda): a 2”397/1000.

4°) Julián Santero (Volkswagen): a 2”397/1000.

5°) Facundo Chapur (Honda): a 3”753/1000.

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12°) Joel Gassmann (Chevrolet): a 8”845/1000.



Campeonato | Clase 3

1°) Facundo Chapur (Honda): 86 puntos.

2°) Agustín Canapino (Chevrolet): 81.

3°) Sebastián Gómez (Volkswagen): 68.

4°) Julián Santero (Ford): 65.

5°) Facundo Marques (Ford): 58.

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12°) Joel Gassmann (Chevrolet): 42.