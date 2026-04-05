Huracán venció con holgura a Gimnasia y entra a zona de clasificación

Este domingo, la jornada futbolera del Torneo Apertura de la Liga Profesional comenzó en el estadio Juan Carmelo Zerillo, donde Gimnasia de La Plata recibió a Huracán. Fue en el marco de la 13ª fecha, por la Zona B. El árbitro del juego fue Jorge Baliño, acompañado por Yamil Possi en el VAR.

Ya en la primera ocasión de peligro del partido Huracán terminó abriendo el marcador. Luego de un envío al área desde la izquierda que el fondo del Lobo rechazó, Emmanuel Ojeda cedió el balón hacia la derecha para la llegada de Ignacio Campo que sacó un potente remate directo al ángulo superior derecho. Golazo y 1-0 para el visitante a los 17 minutos.

Huracán fue superior durante el primer tiempo y tuvo una muy buena chance para ampliar después de una buena jugada personal de Oscar Cortes. El atacante se aprovechó de un rebote largo de Jordy Caicedo y avanzó por derecha hasta meterse dentro del área, desde donde sacó un potente zurdazo que encontró una gran estirada de Nelson Insfrán para enviar el balón al tiro de esquina.

Tras una pared por derecha fue Caicedo el que tuvo la siguiente aproximación. El colombiano definió e Insfrán contuvo su remate, pero el rebote del arquero volvió a dar en el delantero y se dirigía hacia el arco, donde apareció Bautista Barros Schelotto para despejar el balón sobre la línea.

La primera de Gimnasia fue luego de una muy buena asociación de izquierda a derecha que terminó con el remate de Ignacio Fernández. Su disparo encontró una buena estirada de Hernán Galíndez hacia el costado derecho y en el rebote Manuel Panaro definió desviado.

Ya en la segunda mitad del juego Lucas Blondel estuvo cerca de poner el segundo con un excelente remate de larga distancia que dio en el travesaño por el costado izquierdo del arco de Insfrán. Era un golazo.

El ex Boca tendría revancha. Luego de una recuperación por izquierda de Leonardo Gil llegó el pase en profundidad para Cortés. El colombiano pasó el balón hacia el medio dentro del área en donde Blondel apareció solo para empujar ante Insfrán y estampar el 2-0 a los 21 minutos.

El Lobo reaccionó y estuvo cerca del descuento luego de un excelente remate de larga distancia de Maximiliano Zalazar que superó a Galíndez, dio en el travesaño y picó en el área chica. Luego quien se lo perdió fue Agustín Auzmendi, que recibió el pase bajo desde la izquierda de Pedro Silva Torrejón y en absoluta soledad remató directo al travesaño -el balón luego se fue afuera-.

Tras esas chances malogradas del Lobo llegó el tercer gol del partido. Enzo Martínez se equivocó en el cierre y envió un pase débil hacia atrás que Caicedo aprovechó para interceptar y escaparse al mano a mano con Insfrán. Con una potente y alta definición, el atacante extranjero puso el 3-0 con el que liquidó el partido a los 39.

La victoria dejó al visitante con 17 puntos en la octava posición de su grupo; mientras que el conjunto platense quedó relegado al 11° puesto con 14 unidades. En la próxima fecha, Gimnasia deberá visitar a Sarmiento de Junín el lunes 13, desde las 16.30; mientras que al Globo le tocará recibir a Rosario Central, el domingo 12 desde las 17.30.

-SÍNTESIS-

Gimnasia (La Plata) 0-3 Huracán.



Goles:

17’PT: Ignacio Campo.

21’ST: Lucas Blondel.

39’ST: Jordy Caicedo.



Formaciones:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Enzo Martínez, Pedro Silva; Ignacio Miramón; Ignacio Fernández, Nicolás Barros Schelotto, Lucas Castro, Manuel Panaro; Marcelo Torres.

DT: Fernando Zaniratto.



Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller; Lucas Blondel, Óscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo.

DT: Diego Martínez.



Cambios:

ET: ingresó Maximiliano Zalazar por Manuel Panaro (GIM).

15’ST: ingresó Agustín Auzmendi por Lucas Castro (GIM).

15’ST: ingresó Leonardo Gil por Óscar Romero (HUR).

34’ST: ingresó Franco Torres por Nicolás Barros Schelotto (GIM).

35’ST: ingresó Federico Vera por Ignacio Campo (HUR).

35’ST: ingresó Juan Bisanz por Oscar Cortés (HUR).

42’ST: ingresó Erik Ramírez por Jordy Caicedo (HUR).

42’ST: ingresó Facundo Kalinger por Facundo Waller (HUR).

43’ST: ingresó Gonzalo González por Pedro Silva Torrejón (GIM).

43’ST: ingresó Juan Pérez por Bautista Barros Schelotto (GIM).



Amonestados:

25’PT: Oscar Cortés (HUR).

5’ST: Facundo Waller (HUR).

18’ST: Maximiliano Zalazar (GIM).

42’ST: César Ibáñez (HUR).



Árbitro: Jorge Baliño. VAR: Yamil Possi.



Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Video: Liga Profesional.