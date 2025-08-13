El exmarido de Julieta Prandi, Claudio Contardi, fue condenado a 19 años de prisión

Tras rechazar el pedido de prisión preventiva, el tribunal definió la condena para el empresario acusado de abuso sexual y determinó la prisión inmediata. El fiscal había pedido 20 años, mientras que la víctima pedía una pena de 50 años. La actriz estaba en el mismo Tribunal pero en una sala contigua a puertas cerradas.

Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, fue condenado este miércoles a 19 años de prisión por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado". Se ordenó su inmediata detención. Según trascendió, el acusado será trasladado inmediatamente a la Alcaidía Departamental de Campana, una dependencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, a la espera de su cupo en una cárcel.

El exmarido de la actriz estuvo presente en la sala cuando leyeron la condena, mientras que Prandi escuchó el veredicto en el mismo Tribunal pero en una sala contigua a puertas cerradas. Momentos después, la exconductora televisiva se descompensó por los nervios y un médico entró a la sala donde se encontraba para asistirla.

Antes de conocer el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Zárate-Campana, la fiscalía había pedido 20 años de condena para el empresario. Por su parte, Javier Baños, abogado de Prandi, había solicitado una pena de 50 años. "Es el máximo legal, si pudiéramos haber pedido prisión perpetua, la hubiéramos pedido", manifestó el letrado desde la puerta del tribunal.

El abogado de Contardi renunció a la defensa de su cliente, tras la condena que le otorgaron por abuso sexual agravado y violencia.

Por su parte, el abogado de la víctima, Fernando Burlando, expresó respecto del veredicto por los 19 años de prisión dispuestos que es "una sanción muy dura" y que se ajustó "a la situación y la valoración del tribunal", aunque remarcó: "Necesitamos una condena de 50 años en función de la reiteración de los abusos que sufrió Julieta".

"Vamos a leer los fundamentos del tribunal", espetó el letrado. En tanto, en relación a la reacción de su representada, dijo: "Se topó con la noticia de manera tardía, la veníamos escuchando de forma online. Es un impacto emociocional muy fuerte, porque viene luchando desde hace muchos años".

El caso

Julieta Prandi había denunciado en 2021 a su exmarido, Claudio Contardi, en la UFI Nº4 de Escobar, por hechos ocurridos entre el 28 de julio de 2015, tras el nacimiento de su primer hijo, y marzo de 2018, tras haberse mudado a Martínez. La pareja se había divorciado en 2019.

El encargado de la investigación fue el fiscal Christian Fabio, de la mencionada Unidad Fiscal de Investigaciones de Escobar. El mismo investigador declaró ante las autoridades del caso que "existen elementos de prueba suficientes para demostrar que Contardi sería el autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado".

