“Queríamos esos tres puntos para pelear arriba”, analizó Barinaga

Patronato sufrió una dolorosa derrota por 1-0 contra All Boys en Floresta, en el marco de la fecha 26 de la Zona A de la Primera Nacional. Al término del encuentro, los futbolistas del conjunto de Paraná dialogaron con Elonce y se refirieron a la chance desperdiciada de acercarse a la punta.

Juan Barinaga fue uno de los que analizó en el partido en Floresta y manifestó que “estamos muy amargados porque necesitábamos y queríamos esos tres puntos para pelear arriba”,

Y agregó: “Lo bueno es que ahora tenemos un partido de local el cual tenemos que ganar”.

A la hora de analizar el encuentro, le jugador formado en la cantera Santa expresó: “En el primer tiempo teníamos que intentar un poco más. Casi a lo último tuvimos para empatarlo”. Y resaltó: “Ahora vamos a intentar de corregir algunas cosas”.

Por último, el mediocampista amplió acerca de su visión del encuentro: “Era un partido difícil porque ellos se cerraron bien en todas las líneas y a veces no encontrábamos tantos pases”.