“El sueño es llegar a Primera y sería una locura con el equipo de mi ciudad”, dijo Bellatti

Santiago Bellatti habló de su presente, de la actualidad de Patronato y de los deseos a futuro. Foto: Prensa Patronato.

El defensor Santiago Bellatti es uno de los jugadores que logró consolidarse en el plantel profesional de Patronato, que disputa la presente temporada de la Primera Nacional. De hecho, el marcador central, formado en las inferiores del Santo, es uno de los jugadores inamovibles en la zaga central.

Sobre la victoria del domingo ante Arsenal, el jugador expresó: “Fue un partido complicado, todos los partidos del Nacional son así. Estamos contentos porque lo supimos sacar adelante con los chicos. Fueron tres puntos importantes para nosotros, más que nada por el traspié que tuvimos el fin de semana pasado”.

A lo que añadió en declaraciones a ElOnce: “Es bravo porque todos nos jugamos algo. Es difícil porque cada fin de semana te jugas una final. Tomarlo de esa manera es complicado”.

Por otra parte, para Bellatti el presente es también una revancha personal. “Este año fue muy lindo para mí. Encontré los minutos que venía buscando y con eso agarré ritmo y confianza. El año pasado jugué, pero no me sentí como me siento ahora”.

Por otra parte, hace unas semanas Bellatti anotó su primer gol en el profesionalismo. Fue de cabeza y lo celebró rodeado de todo el plantel. “Cuando me di vuelta y fueron todos los chicos a abrazarme, fue una locura. Me dijeron palabras muy lindas que me voy a guardar para siempre”, expresó, visiblemente emocionado.

Ese gol tuvo además una dedicatoria especial. “Se lo dediqué a mi novia. Le había dicho: ‘El primer gol que haga, te lo voy a dedicar. Me voy a tocar el anillo y te lo voy a dedicar’”.

Con contrato vigente hasta diciembre de 2026, Santiago Bellatti sigue soñando en grande. “El sueño hoy es llegar a Primera, sería una locura hacerlo con el equipo de mi ciudad, pero hay que ir paso a paso”.

Mientras tanto, en cada partido, disfruta de lo que más ama: “Disfruto mucho entrar a la cancha y ver a mi familia en la tribuna. Eso me da un plus en todos los partidos”.