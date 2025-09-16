Aranda recorrió el Hospital San José de Diamante y acompañó las obras en marcha

El diputado provincial Lénico Aranda (JxC -Diamante), recorrió el Hospital San José de Diamante. Estuvo con la directora María José Echenique, entregó mobiliario y destacó la incorporación de tecnología que mejorará la atención médica.

El legislador recorrió los avances de infraestructura y obras que se están ejecutando en distintas áreas del nosocomio. También entregó mobiliario requerido por la institución.

Aranda constató la renovación del consultorio de guardias médicas, la sala de evaluación, el área de recepción y los nuevos sectores que están siendo acondicionados. Todas estas mejoras se llevan adelante con recursos propios del hospital, lo que demuestra el esfuerzo de su conducción y del equipo de trabajo.

Además, se destacó la incorporación del sistema PACS, una herramienta tecnológica que permitirá digitalizar estudios médicos y acceder a ellos en red, facilitando la consulta remota, la interconsulta entre especialistas y la continuidad de la atención de los pacientes.