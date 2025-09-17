Básquet: Juan Siemienczuk presentará su academia formativa

El entrenador de básquet, Juan Siemienczuk, dará inicio a una propuesta innovadora con la creación de su Academia JS de fundamentos y desarrollo técnico, destinada a jóvenes jugadoras y jugadores desde la categoría U12 en adelante.

Con una amplia trayectoria como formador y conductor de equipos a nivel local, nacional e internacional, el coach busca transmitir sus conocimientos para perfeccionar aspectos del juego y adaptarlos a las exigencias modernas de este deporte.

La Academia comenzará a funcionar el 23 de septiembre en las instalaciones de Quico Básquet (Av. Almafuerte 2488, Paraná), con encuentros programados todos los martes y jueves. Las prácticas estarán organizadas en dos turnos, de 15 a 16 y de 16 a 17, ofreciendo un espacio personalizado para trabajar en detalle fundamentos técnicos, toma de decisiones y lectura de juego.

Palabras del entrenador

“La idea del armado de la academia para para desarrollar jugadores es algo que año a año venía pensándolo y lo terminé conformando. Es para tener un espacio en la ciudad, donde los chicos puedan agregar un estímulo al espacio que entrenan en su club, horas de capacitación más específica, y buscando que poder entrenarlo a un nivel técnico orientado al básquet actual y al que se va a jugar en alguno en algunos años”, expresó el coach respecto de la iniciativa.

Siemienczuk agregó que “el juego ha cambiado mucho y sigue mutando, de modo que hay que ajustar en la parte de entrenamiento. Por eso, buscaremos generar un espacio para que los chicos que decidan ir a tecnificarse puedan trabajarse desde ese aspecto. La iniciativa es hacerlo de manera individual, y después estamos armando otras ideas también a nivel grupal, ya serían más entrenamientos de equipo”.

Y finalizó: “Esperamos que los chicos de la Paraná encuentren en la academia una opción y que lo puedan sumar y entrenar con nosotros”.

Para información sobre inscripciones y mayores detalles comunicarse al (343) 5188187 (Juan)