Arranca la primera edición de la Peña Mundialera

Este sábado 20 de septiembre, la sede de la Filial de Racing, ubicada en la esquina de Villaguay y Pte. Perón, será escenario de la primera edición de la Peña Mundialera, un encuentro de música, amistad y cultura popular. La cita, que dará inicio a las 20:00, pretende recibir a quienes quieran sumarse a esta propuesta musical y social. La iniciativa surge de un grupo de amigos que, inspirados por la idea de llevar la música a distintos rincones como si fuera un viaje al Mundial, decidieron compartir su proyecto con la comunidad local.

El encuentro comenzará con la presentación de la banda estable de la Peña Mundialera, que abrirá la noche con canciones propias. Luego será el turno de Robson Bros Company, que, según adelantaron, tocarán en vivo con un repertorio diseñado para entusiasmar al público. Para cerrar, el evento incluirá un micrófono abierto, invitando a los presentes a participar directamente, y la posibilidad de escuchar algunos "cumbiones" para animar la velada.

Los organizadores buscan con esta primera edición profundizar ese espíritu colectivo, con la intención de extender las presentaciones a lo largo del año, ya que se trata de generar un vínculo con la comunidad y ofrecer un escenario para que la cultura musical local se exprese libremente.

La entrada es libre, con una contribución sugerida para apoyar el arte. Para reservar mesa, comunicarse al 343 5180022,