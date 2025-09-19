El dólar oficial se vende a $1515, mientras las acciones argentinas y los bonos rebotan en Wall Street

El dólar oficial subió $20 y se vende a $1515 en las pantallas del Banco Nación. El tipo de cambio registra un nuevo máximo nominal y acumula un alza de 3% en lo que va de la semana.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que el Banco Central vendiendo divisas en el mercado mayorista para evitar sobresaltos y defendió el esquema de bandas cambiarias. “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”, sostuvo.

Las acciones argentinas que operan en Wall Street rebotaban hasta 4%, mientras los bonos operaban con mayoría de verdes, aunque leves.

Las mejoras en los papeles argentinos fueron lideradas por Irsa (4,3%), Transportadora Gas del Sur (2%) y Telecom Argentina (1,5%), tras la abrupta caída de hasta 13% registrada este jueves.

El riesgo país se ubica en 1.421 puntos básicos. Es el indicador que mide la confianza de los inversores, acumula un alza de 121,7% en lo que va del año. En el mercado paralelo, el dólar blue cotiza a $1515.

El dólar minorista inició este viernes en $1515 en Banco Nación, un máximo histórico. En los últimos cinco días, la divisa trepó $50.

En el segmento mayorista, la divisa opera a $1475. Ese valor está a 50 centavos por debajo del centro actual de las bandas de flotación cambiaria que estableció el Gobierno desde mediados de abril.

“El miedo político está aumentando la demanda de dólares. En ese contexto, es lógico que la oferta se corra y solo quede la demanda”, dijo Juan José Vázquez a TN, jefe de research de Cohen.

El combo de incertidumbre política y cambiaria resultó en la sangría que se vio en los últimos días en las pantallas de los operadores argentinos. Con las elecciones legislativas todavía lejos, y sin medidas a la vista, los analistas creen que la calma no llegará en el corto plazo.

Ayer, el Banco Central (BCRA) volvió a intervenir en el mercado y vendió US$379 millones, la cifra más alta desde la salida del cepo. Esta cifra se suma a los US$53 millones que se desprendió el organismo el 17 de septiembre, cuando el dólar oficial superó el techo de la banda de flotación.