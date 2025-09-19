Oro Verde se prepara para el festejo del Día de la Primavera y del Estudiante

Habrá bandas en vivo en el marco de una celebración para los estudiantes y a la familia completa, con actividades también para los más chicos. El evento será en el Playón del Polideportivo municipal de Oro Verde (Las Golondrinas y Los Sauces) el domingo 21 de septiembre a partir de las 15.30.

Bajo el formato de un picnic, quienes se acerquen podrán participar de concursos de baile y mucha música con MDJ, La llamarada del sauce, Esclavo hijos de la Noche y un cierre con Pont a bailar.

Los talleres municipales también estarán sobre el escenario con Almas Danzantes y Batucada desde las 17. Para los más chicos habrá Circo y Teatro, y simultáneamente el Museo Conrado Hasenauer ofrecerá una propuesta artística creativa con el talle EmocionArte. Además los participantes podrán comprar comidas y bebidas en la cantina y habrá sorpresas durante toda la jornada.