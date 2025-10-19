La Iglesia Católica tiene siete nuevos santos que “son luces bondadosas”, proclamó el papa León XIV

Más de 55.000 fieles se congregaron en la Plaza de San Pedro, para escuchar celebrar la Misa de canonización de siete nuevos santos. El papa León XIV destacó que los nuevos santos son “testigos del amor del Padre”.

Durante la misa de canonización celebrada este 19 de octubre en el atrio de la Basílica de San Pedro, el papa León XIV proclamó santos a los beatos mártires Pedro To Rot y Ignacio Choukrallah Maloyan; a las religiosas María Troncatti, Vicenza María Poloni y Carmen Rendiles Martínez; y a los laicos Bartolo Longo y el médico venezolano José Gregorio Hernández Cisneros.

Ante unos 55.000 fieles congregados en la Plaza de San Pedro, el pontífice destacó que los nuevos santos son “testigos del amor del Padre”, hombres y mujeres auténticos que, con la gracia de Dios, “mantuvieron encendida la lámpara de la fe y se convirtieron ellos mismos en luz que difunde la presencia de Cristo en el mundo”.

El prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, cardenal Marcello Semeraro, acompañado por los postuladores, presentó al Papa la petición de canonización, que el Santo Padre aceptó en medio de un clima de profunda emoción y alegría.

En su homilía, León XIV recordó que algunos de los nuevos santos “fueron mártires por su fe”, como el arzobispo armenio Ignacio Choukrallah Maloyan y el catequista papú Pedro To Rot; otros “fueron misioneros y evangelizadoras”, como la salesiana italiana María Troncatti; y otros “fundadoras carismáticas”, como las italianas Vicenza María Poloni y la venezolana Carmen Rendiles Martínez. También subrayó la figura de los laicos Bartolo Longo y José Gregorio Hernández, “benefactores de la humanidad” movidos por un corazón ardiente de devoción y servicio a los más pobres, publicó la agencia Aica.

“Cuando escuchamos el llamado de quien está en dificultad, ¿somos testigos del amor del Padre, como Cristo lo fue hacia todos? Él es el humilde que llama a los prepotentes a la conversión, el justo que nos hace justos, como atestiguan los nuevos santos de hoy”, expresó el Papa.

La fe y la oración

El pontífice centró su reflexión en la fe y la oración, a partir de la pregunta evangélica: “Cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe en la tierra?”.

León XIV explicó que la fe es “el vínculo de amor entre Dios y el hombre”, y que sin ella “el mundo sería una tierra habitada por hijos sin Padre”.

Asimismo, subrayó que la oración es el alimento de la fe: “Así como no nos cansamos de respirar, no nos cansemos de orar. La fe se expresa en la oración, y la oración auténtica vive de la fe”.

El Papa advirtió también sobre las tentaciones que pueden debilitar la fe: el escándalo del mal y la pretensión de que Dios actúe según nuestros deseos.

“De ambas nos libera Jesús -afirmó-, testigo perfecto de confianza filial, que en su pasión se confía al Padre diciendo: Hágase tu voluntad”.

Finalmente, León XIV recordó que la cruz de Cristo revela la verdadera justicia de Dios, “que ve el mal y lo redime cargándolo sobre sí”.

“No hay llanto que Dios no consuele ni lágrima que esté lejos de su corazón. El Señor nos escucha, nos abraza como somos y nos transforma en lo que Él es. Quien no acoge la paz como don, no sabrá donarla”, concluyó el pontífice.

Hermana María Troncatti, Hermana Vicenta María Poloni, José Gregorio Hernández, Bartolo Longo, monseñor Ignacio Maloyan, Pedro To Rot y Hermana María del Monte Carmelo Rendiles Martínez.

Bartolo Longo, el compromiso con los pobres con el Rosario en la mano

Una luz para todos aquellos que no creen podrá encenderla, el beato Bartolo Longo (1841-1926), quien “fue educado en la fe”, explica el postulador Padre Antonio Marrazzo C.SS.R., “luego fue a Nápoles para completar los estudios de la Ley y se dedicó a cualquier cosa pero, entre otras cosas, a las sectas satánicas. Pero uno de sus profesores le dijo un día: “Tú no eres esto. Esta no es la verdad sobre ti. Lo que buscas, tu tormento interno, no debe ser buscado en lo que estás experimentando ahora.” Finalmente, embarcado en su viaje de fe, el Beato Longo entiende que “la mejor manera de llegar a Dios es el Rosario a la Virgen”.

El hecho de que sea un laico y no un sacerdote lo hará cercano a muchos fieles. “Acompañado de la presencia de Nuestra Señora y la devoción del Rosario, que es una oración cristológica - continúa el padre redentorista - no solo dio a luz al Santuario de Pompeya, sino que construyó la misma ciudad de Pompeya, porque para construir la iglesia transformó a los campesinos de la zona en albañiles, a quienes dio una vivienda. Así es como nacieron los hospitales, las farmacias y las escuelas. Él se hizo cargo de los hijos de los encarcelados y los abandonados”. El Santuario de Pompeya fue, por lo tanto, la semilla de la que han florecido muchas realidades sociales para los más pobres. “Lo que podemos entender del Beato Bartolo es que no se puede tener una relación con Dios sin estar en armonía con otras personas”, concluye el Padre Marrazzo.

El amor a la Eucaristía por el beato Maloyan

“Si los jóvenes se encariñaron con San Carlo Acutis, que a menudo repetía cómo la Eucaristía era el camino al Cielo, entonces también amarán al Santísimo Maloya, quien antes de ser martirizado bendijo un pedazo de pan y lo compartió con sus 600 compañeros del martirio: la Eucaristía fue sin duda el alimento de su fe”, reflexiona el Padre Carlo Calloni O.F.M., postulador de la causa del canon, publicó la agencia católica Aica en base a Vatican News.

Maloyan (1869-1915), obispo de la iglesia armenia, “ocupó el rebaño que se le había confiado durante 46 años y la Iglesia lo proclama santo por el gesto de haber dado su vida por su rebaño”, continúa el fraile capuchino. Durante el “Gran Mal” de 1915, Monseñor Maloyan se negó a abjurar de la fe cristiana y convertirse al Islam. Este es, por lo tanto, el carisma de este nuevo futuro santo: “Él tenía la capacidad de devolver a Dios la vida que había recibido de Él. Además, siempre se ha adherido a todo lo que la Gracia de Dios le ha ofrecido, incluido el martirio”, concluye el postulador de su causa de canonización.

Beato Cisneros, medicina, fe y caridad

La combinación de fidelidad al Evangelio en la vida cotidiana y la caridad hacia los pobres también se encuentra en el Beato Giuseppe Gregorio Hernández Cisneros (1864-1919), beatificado el 30 de abril de 2021 en Caracas por el Papa Francisco. “Era médico del más alto nivel de la ciencia, profesor universitario, pero cuando consultó en su práctica privada recibió y trató a todos: quién podía pagar y quién no”, explica la postuladora Silvia Monica Correale. “A los que eran más ricos, pidió dar una donación a los pacientes más pobres”. El papa Francisco a menudo se refirió a él como un ejemplo de un “santo al lado”. Por su compromiso con los más necesitados, se ganó el nombre de “doctor de los pobres”. Murió en Caracas el 29 de junio de 1919, atropellado por un automóvil justo cuando iba a llevar medicinas a una persona enferma. “El Papa Francisco entendió que el Beato Gregorio podría representar un punto de referencia para la devoción popular del pueblo venezolano”, concluye el postulador.

La beata Maria Carmen dona una gioia doppia a Caracas

“El domingo para la arquidiócesis metropolitana de Caracas será una gran alegría, porque es la primera vez que dos bendecidos de la misma arquidiócesis han sido canonizados”, dice Silvia Monica Correale, quien es postuladora tanto del Beato Cisneros como de la Beata María Carmen (1903-1977), fundadora del Instituto de los Siervos de Jesús, dedicada a la educación, la catequesis y el servicio en parroquias y hospitales. Fue beatificada el 16 de junio de 2018 por el Papa Francisco. “Esta bendita, originaria de Caracas, entró en mi corazón porque es una figura muy contemporánea: murió en 1977 y podría haberla conocido”, continúa Correale. “Era una mujer normal, agrega, como dijo el papa Francisco a los religiosos. Ella fue capaz de vivir con gran simplicidad, pero muy profunda su vida consagrada. Era muy humilde y maternal en su relación con los demás. La suya es una santidad de la vida cotidiana, una santidad accesible que puede ser propuesta como modelo para todas las mujeres, no solo para las mujeres consagradas”, concluye Correale.

La difesa del matrimonio del beato To Rot

“Bendito Pietro To Rot, un laico, fue asesinado por su defensa del matrimonio en 1945”, explica el postulador, el padre Fernando Clemente Santos M.S.C. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ocupación japonesa de Papúa Nueva Guinea prohibió las actividades religiosas católicas, imponiendo la poligamia para ganarse la confianza de los lugareños. Bendito a la rotura (1912-1945), beatificado por el Papa Juan Pablo II el 17 de enero de 1995, continuó en secreto organizando la oración y defendiendo los valores cristianos. “Defendió el valor de la indisolubilidad del matrimonio y cuidó a la población en ausencia de sacerdotes. Tenemos tantos santos que han defendido el matrimonio, como Juan el Bautista. Bendecido a la Rota, sin embargo, era un laico y, además, contemporáneo. En una época en la que, se dice, prevalece el “amor líquido”, una época en la que el matrimonio está experimentando tiempos difíciles, vale la pena considerar su figura”, concluye el postulador. Será el primer santo originario de Papúa Nueva Guinea.

La beata Troncatti será una santa madre y misionero

“La beata María Troncatti será una santa de la vida misionera y es significativo que se convierta en santa durante la Jornada Mundial de las Misiones. Vivió su vida misionera como madre, cuidando de los hijos abandonados de mujeres víctimas de violencia”, explica el postulador, el padre Pierluigi Cameroni S.D.B.. El beato Troncatti (1883-1969), beatificado el 24 de noviembre de 2012 en Macas (Ecuador) por el Papa Benedicto XVI, fue médico, enfermera, catequista y madre espiritual. La gente la llamaba la “madre de todos”. Después de la Primera Guerra Mundial se fue como misionera en Ecuador, donde trabajó durante cuarenta años entre los pueblos indígenas Shuar, en la Amazonía, resaltó la agencia católica Aica en base a Vatican News.

“Era una artesana de la paz y la reconciliación. Entre los pueblos indígenas y entre los colonos blancos estaba muy extendido el método de venganza y conquista de los territorios de otros. Su trabajo misionero estaba orientado a la reconciliación”, continúa el postulador. “Hoy podría recibir legítimamente el Premio Nobel de la Paz. Como misionero, su mensaje es invertir en las nuevas generaciones, en el ministerio juvenil y en la formación de parejas jóvenes y familias jóvenes”, concluye el P. Cameroni.

Contemplación y caridad en la beata Poloni

La Verona de los pobres de la primera mitad del siglo XIX es en cambio el escenario en el que vivió y trabajó la beata Vincena Maria Poloni (1802-1855), fundadora del Instituto de las Hermanas de la Misericordia. Verona es también la ciudad donde el Papa Juan Pablo II la beatificó el 21 de septiembre de 2008, consignó la agencia católica Aica en base a Vatican News.

“Por un lado, misericordia hacia los pobres, por otro, contemplación ante la Eucaristía”. Este es el carisma específico del Beato Poloni, según el postulador Paolo Vilotta. “En la ayuda de su vecino - continúa - actuó concretamente, pasando sus días con los pobres y con los enfermos, pero la suya no era mera filantropía. En los pobres vio a Cristo. La actualidad de su figura - concluye el postulador - está en su necesidad de volver al silencio y la oración después de la actividad caritativa “. Un carisma que ha permanecido en las Hermanas de la Misericordia, activo hoy en Italia, Alemania y Sudamérica.