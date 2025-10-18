Narcomenudeo en Nogoyá: en un allanamiento se secuestró drogas, dinero y se detuvieron a dos personas

En la tarde del viernes, mientras el pulso cotidiano de Nogoyá seguía su ritmo habitual, un grupo de efectivos de la División de Drogas Peligrosas irrumpió en una vivienda del barrio San Martín. El procedimiento, ordenado por el Juzgado de Garantías local y supervisado por la Fiscalía, se extendió durante más de tres horas y culminó con el secuestro de envoltorios de cocaína, una planta de cannabis sativa, dinero en efectivo, teléfonos móviles y una motocicleta. Dos personas —un hombre y una mujer— fueron detenidas e incomunicadas.

El operativo no fue un hecho aislado, sino parte del entramado de acciones que la Policía de Entre Ríos viene desplegando bajo la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo. Desde su implementación, esta norma ha permitido fortalecer la intervención del Estado provincial en el abordaje de las redes menores de tráfico y distribución de estupefacientes, un fenómeno que -aunque fragmentado- tiene alto impacto en la dinámica barrial.

En el caso de Nogoyá, la investigación combinó tareas de inteligencia, seguimiento y articulación entre distintas áreas policiales. La actuación conjunta con el Poder Judicial revela una línea de trabajo sostenida: profesionalizar la investigación, preservar las garantías procesales y desarticular los puntos de venta que operan como nodos de vulnerabilidad social.

Desde la Fuerza de Seguridad se destacó el compromiso y la eficiencia del personal interviniente. Sin embargo, el valor del procedimiento trasciende la estadística: cada operativo de este tipo pone a prueba la capacidad del Estado para intervenir en territorios donde el delito se mezcla con la marginalidad y donde las políticas de seguridad deben convivir con estrategias de inclusión.

Así, en la trama de una tarde en Nogoyá, la acción policial no sólo interrumpe un circuito delictivo: también reafirma el horizonte de una seguridad pública entendida como política integral, donde la prevención, la justicia y la comunidad forman parte de una misma respuesta colectiva.

De acuerdo a la información policial, el procedimiento de allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en calle Charrúas -entre Antártida Argentina y Lisandro de la Torre-, en el barrio San Martín, de Nogoyá. Así lo dispuso el Juzgado de Garantías, a cargo de Oscar E. Rossi, a pedido de la Fiscalía a cargo de Maite Burruchaga.

Como se indicó, el resultado del operativo permitió secuestrar clorhidrato de cocaína, una planta de cannabis sativa, teléfonos móviles, dinero en efectivo por la suma de 60.200 pesos, y una motocicleta Motomel Blitz, elementos todos de relevancia para la investigación.

Asimismo, se procedió a la detención e incomunicación de dos personas —un masculino y una femenina—.

Desde la Policía de Entre Ríos se destacó el profesionalismo, compromiso y eficiencia del personal interviniente, cuyo accionar permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes, reafirmando el compromiso institucional con la seguridad y la tranquilidad de los vecinos de Nogoyá.