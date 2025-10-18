Banfield le ganó a Independiente Rivadavia y sueña con avanzar

Este sábado la acción por la 13ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional comenzó en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza. Allí, Independiente Rivadavia recibió a Banfield. El árbitro del partido fue Yael Falcón Pérez, acompañado en el VAR por Fabrizio Llobet.

Con 17 puntos, el equipo de Pedro Troglio está décimo por diferencia de gol (tiene el peor registro entre cinco equipos), por lo que podría clasificar a la próxima fase; mientras que la Lepra quedó 13ª con 12 unidades.

En la próxima fecha, Banfield recibirá a Lanús en el clásico del sur del conurbano bonaerense; mientras que al conjunto mendocino le tocará visitar a Aldosivi.

-SÍNTESIS-

Independiente Rivadavia 1-2 Banfield.



Goles:

47’PT: Gonzalo Ríos (BAN).

8’ST: Gonzalo Ríos (BAN).

35’ST: Santiago Muñoz (IRI).



Formaciones:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Kevin Retamar, Maximiliano Amarfil, Thomas Ortega; Alex Arce y Matías Fernández.

DT: Alfredo Berti.



Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Santiago López, Martín Río, Santiago Esquivel, Gonzalo Ríos, Ignacio Abraham; Mauro Méndez y Bruno Sepúlveda.

DT: Pedro Troglio.



Cambios:

ET: ingresó Lautaro Ríos por Santiago Esquivel (BAN).

ET: ingresó Fabrizio Sartori por Ezequiel Bonifacio (IRI).

9’ST: ingresó Tomás Muro por Thomas Ortega (IRI).

11’ST: ingresó Juan Luis Alfaro por Santiago López (BAN).

23’ST: ingresó Agustín Alaniz por Gonzalo Ríos (BAN).

24’ST: ingresó Rodrigo Auzmendi por Bruno Sepúlveda (BAN).

29’ST: ingresó Frank Castañeda por Mauro Méndez (BAN).

29’ST: ingresó Juan Barbieri por Kevin Retamar (IRI).

29’ST: ingresó Santiago Muñoz por Luciano Gómez (IRI).

36’ST: ingresó Mauricio Cardillo por Leonard Costa (IRI).



Amonestados:

3’PT: Santiago Esquivel (BAN).

43’PT: Sheyko Studer (IRI).

26’ST: Luciano Gómez (IRI).

28’ST: Agustín Alaniz (BAN).

31’ST: Matías Fernández (IRI).

39’ST: Ezequiel Centurión (IRI).

39’ST: Rodrigo Auzmendi (BAN).

43’ST: Tomás Muro (IRI).

43’ST: Alex Arce (IRI).

52’ST: Martín Río (BAN).



Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Fabrizio Llobet.



Estadio: Bautista Gargantini.