Belgrano sorprendió a Boca y le ganó en La Bombonera

Lucas Passerini (foto) abrió el camino de la victoria de su equipo ante Boca.

Por la 13ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Boca Juniors recibió a Belgrano de Córdoba en el estadio Alberto J. Armando. El duelo contó con el arbitraje de Pablo Dóvalo, acompañado en el VAR por Fernando Espinoza.

Nota en desarrollo.

Con la victoria, el Pirata llegó a 18 puntos con los que ahora aparece en la cuarta posición; mientras que el Xeneize quedó séptimo con 17 unidades, aunque debe su partido ante Barracas Central (lo enfrentará el lunes 27, desde las 16). El próximo partido del Celeste será ante Tigre.

-SÍNTESIS-

Boca Juniors 1-2 Belgrano.



Goles:

13’ST: Lucas Passerini -penal- (BEL).

17’ST: Leandro Paredes -en contra- (BEL).

21’ST: Exequiel Zeballos (BOC).



Formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Miguel Merentiel y Milton Giménez.

DT: Claudio Úbeda.



Belgrano: Thiago Cardozo; Alexis Maldonado, Lisandro López, Leonardo Morales; Gabriel Compagnucci, Francisco González Metilli, Rodrigo Saravia, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Lucas Passerini y Nicolás Fernández.

DT: Ricardo Zielinski.



Cambios:

19’ST: ingresó Exequiel Zeballos por Brian Aguirre (BOC).

29’ST: ingresó Gerónimo Heredia por Gabriel Compagnucci (BEL).

29’ST: ingresó Julián Mavilla por Nicolás Fernández (BEL).

36’ST: ingresó Ramiro Hernandes por Lucas Zelarayán (BEL).

44’ST: ingresó Ander Herrera por Rodrigo Battaglia (BOC).

44’ST: ingresó Kevin Zenón por Carlos Palacios (BOC).

45’ST: ingresó Ulises Sánchez por Francisco González Metilli (BEL).



Amonestados:

28’PT: Lautaro Blanco (BOC).

11’ST: Rodrigo Battaglia (BOC).

11’ST: Alexis Maldonado (BEL).

12’ST: Agustín Marchesín (BOC).

24’ST: Thiago Cardozo (BEL).

38’ST: Carlos Palacios (BOC).

42’ST: Adrián Spörle (BEL).



Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Fernando Espinoza.



Estadio: Alberto J. Armando.