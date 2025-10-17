El escrito de Mauro Icardi por el nuevo novio de Wanda: "Que se abstenga de tocar a mis hijas"

El jugador está furioso y desesperado por la nueva pareja de su ex.

Wanda Nara publicó en sus redes sociales un video en el que su nuevo novio, Martín Migueles, se mostraba acariciando a una de sus hijas mientras descansaba. Si bien la empresaria lo borró a los pocos minutos, su ex pareja, Mauro Icardi, lo vio y se indignó a tal punto que presentó un escrito ante el juez que tramita su causa.

Angie Balbiani mostró en Puro Show parte del escrito que realizó el propio Icardi. "Solicito urgentes medidas cautelares de protección a mis hijas, para que la progenitora se abstenga de permitir cualquier contacto físico por parte de su pareja, Martin Migueles, con aviso de suspender el cuidado", comenzó.

"Tengo la necesidad como padre preocupado y angustiado de que se cuiden los derechos y la salud de mis hijas", continuó el jugador del Galatasaray.

También se refirió a que él no pudo compartir tiempo con sus hijas y su novia, La China Suárez: "Fue usted quien me restringió el contacto de mis hijas con mi pareja, quien hoy permite que el novio de turno de la señora Nara toque indebidamente a mi hija".

Icardi no dudó en mostrarse desesperado ante el juez: “Aquí lo interpelo para que dimensione la desesperación y la impotencia que me invaden, teniendo que depositar en usted todo el poder de decisión, viendo en peligro a mis hijas, que son lo más sagrado en mi vida. Actualmente veo a mi hija en un video, siendo tocada mientras duerme por el reciente novio de Nara, Martín Migueles, quien está sindicado como socio del conocido Elías Piccirillo, actualmente preso”.

Fuente: Noticias Argentinas.