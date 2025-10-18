Colapinto entró a Q2, pero quedó 15° en la Clasificación

Franco Colapinto superó la Q1, pero no pudo mejorar en la Q2 y acabó 15°.

Este sábado por la tarde se desarrolló la Clasificación del Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, Texas. El argentino Franco Colapinto entró a la Q2 y pudo participar, pero quedó en el 15° lugar, lejos de los mejores tiempos.

Q1

En la primera clasificación el inicio fue accidentado, tal como ocurrió con la carrera Sprint. Isack Hadjar chocó nada más iniciar y provocó la bandera roja que frenó el desarrollo de la actividad con 14 minutos y 51 segundos por delante.

Sin poder salir nuevamente, Hadjar quedó en el último lugar y se retomó la competencia. El primero en marcar un registro destacable fue Max Verstappen, pero Charles Leclerc lo superó rápidamente con un tiempo de un minuto, 33 segundos y 525 milésimas.

A tres minutos del cierre, George Russell mejoró el tiempo de Leclerc (un minuto, 33 segundos y 311 milésimas) y también apareció Kimi Antonelli para ser el nuevo 2°, desplazando al Ferrari al tercer lugar.

Esta situación no dejó indistinto a Verstappen, que reapareció con el mejor tiempo de la tanda y se quedó con el 1°. Marcó un registro de un minuto, 33 segundos y 207 milésimas que resultó insuperable. Detrás quedaron Russell y Antonelli.

En la lucha por avanzar, Franco Colapinto se metió en el 15° lugar solo con Alex Albon pendiente de completar su vuelta. Pese a que el tailandés mejoró el registro del argentino, quedó fuera de la Q2 debido a un exceso en pista por el que le retiraron su tiempo. De esta manera, el argentino avanzó y quedaron afuera Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Lance Stroll, Albon y Hadjar.

Q2

En la Q2 el primer registro destacable fue el de Kimi Antonelli, pero poco después lo superó Norris, a quien luego también superó Verstappen. El neerlandés estableció un registro de un minuto, 32 segundos y 701 milésimas que volvió a ser el mejor de la tanda. Atrás quedaron más tarde Charles Leclerc y Norris.

Para el argentino no pudo ser. Colapinto no pudo mejorar el tiempo del 10° puesto y quedó en el 15° lugar dentro de la Q2, de manera que partirá desde esa posición. Junto a él quedaron eliminados Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Yuki Tsunoda y Pierre Gasly, compañero del argentino.

Q3

En la última clasificación el piloto de mejor tiempo fue otra vez Verstappen. Solo necesitó un intento veloz para quedarse con la clasificación con un tiempo de un minuto, 32 segundos y 510 milésimas, mientras que su escolta fue Lando Norris a 291 milésimas y el tercer puesto fue para Leclerc, a 297 milésimas.

Los siguientes puestos fueron para George Russell, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Carlos Sainz y Fernando Alonso.

En ese orden partirán en la final de este domingo, que se pondrá en marcha a las 16 y otorgará la victoria del 19° Gran Premio de la temporada en el Circuito de Las Américas luego de 56 vueltas.