Ricardo Arjona agotó 10 Movistar Arena y sumó una nueva función

Agrega un show para el 8 de mayo de 2026. Las entradas para la undécima fecha de su gira “Lo que el Seco no dijo” saldrán a la venta el lunes 20 de octubre.

El furor por Ricardo Arjona en Argentina no tiene límites. Tras agotar en tiempo récord las entradas para diez conciertos en el Movistar Arena, el cantautor guatemalteco anunció una nueva y undécima función para el 8 de mayo de 2026 en el mismo recinto.

Las entradas para esta nueva fecha de su gira "Lo que el Seco no dijo" estarán disponibles a partir del próximo lunes 20 de octubre a las 16, únicamente a través de la web oficial del estadio.

De esta manera, el artista suma una nueva oportunidad para sus fanáticos argentinos, que ya agotaron las localidades para los shows del 1, 2, 3, 7, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo de 2026.

Este nuevo hito en su carrera llega en un momento de éxito global para Arjona, quien recientemente agotó dos presentaciones en el legendario Madison Square Garden de Nueva York y 23 conciertos en el Teatro Nacional de Guatemala.

El regreso de Arjona a Buenos Aires, con producción de Fenix Entertainment, promete una puesta en escena impactante y un recorrido por sus más grandes éxitos, además de presentar las composiciones de su próximo disco, "Lo que el Seco no dijo".

Un idilio histórico con ArgentinaEl fenómeno Arjona en el país no es nuevo. En 2022, agotó ocho Movistar Arena. En diciembre de 2023, llenó dos estadios de Vélez Sarsfield para el cierre de su gira "Blanco y Negro". Y en 2006, marcó un récord histórico con 34 funciones en el Luna Park, convocando a más de 230 mil personas.

