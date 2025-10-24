Una noche para celebrar a Charly García en Paraná

La figura de Charly García será el centro de un encuentro cultural que incluirá música, cine y micrófono abierto este viernes 24 de octubre en Casa Encendida, en Andrés Pazos 179. Desde las 21, el espacio cultural propone una velada dedicada a celebrar el cumpleaños número 74 del músico y su obra. La propuesta incluye proyección audiovisual y presentaciones en vivo.

La noche comenzará con la proyección del documental Existe sin vos. Una noche con Charly García, que reconstruye parte del universo del artista y su relación con los escenarios. La intención de los organizadores es recuperar instantes de un músico que marcó transformaciones en la historia del rock nacional. A través del archivo y de los testimonios de quienes compartieron proyectos con él, el film está pensado para repasar una obra ininterrumpida por más de cinco décadas.

A partir de las 23, la actividad continuará con música en vivo. Sobre el escenario se presentarán Romina González y Martín Gazagne, el músico paranaense Martín Cuatrín y la banda local Costa Blues Band, con repertorios que atravesarán distintos momentos vinculados al rock argentino. Además, la noche incluirá un micrófono abierto para que quienes asistan puedan leer, cantar o interpretar alguna canción, con el espíritu de participación y libertad caracterizó desde siempre a trayectoria de Charly.

El evento se organiza bajo la consigna "Charly cumple", poniendo en primer plano el aniversario del artista y su influencia permanente en la cultura popular del país.

Casa Encendida confirmó que habrá servicio de barra y comidas a precios populares, y promociones especiales desde las 23 hasta la 1 de la madrugada, con 2x1 en aperitivos tradicionales.

La entrada será a la gorra.