Recaudan fondos para realizar reparaciones en la Catedral de Concordia

Un grupo de colaboradores de la Catedral de Concordia están realizando actividades que tienen como objetivo la recaudación de fondos que permitan solventar arreglos estructurales de la iglesia principal de la ciudad.

“La parte edilicia del templo está sufriendo roturas en los cielorrasos, hay entradas de agua. Tenemos varios presupuestos y los estamos evaluando”, indicó Guillermo Latrilla, colaborador de la Catedral a Ahora. Y agregó: “El 8 de noviembre haremos una cena-show para juntar fondos, hemos vendido empanadas y realizamos varias actividades que han tenido como fin juntar recursos”.

Desde el templo creen que las obras demandarán aproximadamente un año: “Hay trabajo en altura y como es un patrimonio histórico pedimos permiso a la Municipalidad para que se puedan efectuar los trabajos”.