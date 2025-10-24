Independiente Rivadavia y River definen al segundo finalista

Sebastián Villa volverá a la titularidad en la "Lepra" para este partido.

Este viernes a partir de las 22.10 habrá acción por las semifinales de la Copa Argentina. Luego de la clasificación de Argentinos Juniors a la final (victoria 2-1 ante Belgrano), el segundo finalista se define entre Independiente Rivadavia de Mendoza y River Plate.

El encuentro se disputará en el estadio Mario Kempes de Córdoba y contará con el arbitraje de Andrés Gariano, acompañado por los jueces asistentes Facundo Rodríguez y José Castelli. El cuarto árbitro del duelo que contará con transmisión de TyC Sports será Álvaro Carranza.

Independiente Rivadavia

La Lepra es quizás la gran sorpresa del certamen luego de clasificar hasta esta instancia por primera vez en su historia. En su recorrido hasta este partido venció a Estudiantes de Buenos Aires (1-0), Platense (2-1), Central Córdoba de Rosario (2-1) y Tigre (3-1).

En su camino, el equipo mendocino superó escollos de diverso calibre y se metió en la etapa definitoria con un equipo que cuenta con futbolistas de buen nivel. Alfredo Berti pondrá lo mejor de lo que dispone pese a que en la Liga Profesional apenas acumula 12 puntos y se encuentra 13° en la Zona A.

En su último partido, el equipo mendocino perdió ante Banfield como local por 2-1 y respecto a ese equipo, el entrenador sólo introduciría una variante: el ingreso de Sebastián Villa por Kevin Retamar.

Con este cambio, la formación pasa a un 3-4-1-2 con los siguientes intérpretes: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonard Costa, Alejo Osella; Ezequiel Bonifacio, Thomas Ortega, Maximiliano Amarfil, Luciano Gómez; Matías Fernández; Alex Arce y Sebastián Villa.

River Plate

El camino del Millonario hasta esta etapa comenzó con una victoria sobre el ahora recién ascendido Ciudad de Bolívar (2-0) y continuó con triunfos ante San Martín de Tucumán (3-0), Unión de Santa Fe (0-0 y 4-3 en los penales) y Racing (1-0).

Pese a que cuenta con buenas chances en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, su larga racha de malos resultados volvieron a la Copa Argentina su principal objetivo. El equipo de Marcelo Gallardo quedó fuera de la Copa Libertadores (global de 2-5 contra Palmeiras) y en el certamen local recién volvió a ganar en la última fecha (2-0 a Talleres en Córdoba).

Actualmente suma 21 puntos y está quinto en la Zona B, metido en puestos de clasificación. Es por eso que el entrenador no se guardará nada y pondrá lo mejor que tiene a disposición para este encuentro.

Pese a las dudas en el mediocampo (Santiago Lencina o Giuliano Galoppo) y el ataque (Sebastián Driussi o Facundo Colidio) el equipo está prácticamente definido.

Con una formación 4-3-1-2 tendrá los siguientes nombres: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Santiago Lencina; Juan Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.