APB: San Martín ganó en suplementario y recorta distancia en el fondo

San Martín presionó en el final y logró un gran triunfo jugando en su estadio.

Este jueves por la noche, Libertador San Martín y Paracao cerraron la undécima fecha del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet. En Quico Básquet, el Verde recibió al Auriazul con el afán de obtener su primera victoria del torneo.

Y finalmente lo consiguió. Luego de llevar adelante un partido sumamente parejo, San Martín consiguió pasar al frente durante el tercer cuarto y llevó el partido a tiempo suplementario luego de igualar 60-60 al cabo de los 40 minutos regulares.

En el tiempo extra, el equipo anfitrión consiguió imponerse por 72-69 y de esta manera firmó su primera victoria del campeonato. Con el triunfo, el Verde llegó a los 11 puntos y sigue último, pero ahora con una unidad de desventaja respecto a Echagüe y Patronato.

La Bomba, por su parte, quedó en la décima posición con 14 puntos, lejos de Sionista y Recreativo, que cuentan con 18 puntos y lideran la tabla de posiciones.

Fixture y resultados | Torneo Clausura APB | Fecha 11

-Martes 21/10:

Patronato 47-74 Recreativo.

Ciclista 79-62 Echagüe.

Olimpia 93-61 Rowing.



-Miércoles 22/10:

Estudiantes 61-71 Talleres.

Unión (Crespo) 76-84 Quique.



-Jueves 23/10:

San Martín 72-69 Paracao*.



Libre: Sionista.



*Jugaron suplementario tras empatar 60-60.



Posiciones (parciales fecha 11)

1°) Sionista: 18 puntos.

2°) Recreativo: 18.

3°) Ciclista: 17.

4°) Olimpia: 17.

5°) Estudiantes: 17.

6°) Quique: 16.

7°) Talleres: 15.

8°) Unión (Crespo): 14.

9°) Rowing: 14.

10°) Paracao: 14.

11°) Echagüe: 12.

12°) Patronato: 12.

13°) San Martín: 11.