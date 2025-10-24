Continúan los trabajos de integración y saneamiento del arroyo Las Viejas

Para llevar adelante estos trabajos, continúa vigente un corte total de tránsito en calle Ambrosetti, que se extenderá por 15 días.

La obra de sistematización, saneamiento y vinculación urbana del arroyo avanza a buen ritmo. Actualmente, se trabaja interviniendo la alcantarilla de calle Ambrosetti para aumentar la capacidad de conducción del cauce del arroyo con un conducto de 12 metros cuadrados que se incorpora a los dos existentes.

En las últimas jornadas, se realizó la demolición del pavimento existente a reconstruir en los laterales de la alcantarilla, además está en etapa de finalizado las cámaras de sumidero y se colocó el hormigón de base. También se comenzó con la instalación de la armadura de la alcantarilla.

Para los próximos días se prevé continuar con la ejecución de las cámaras de captación sobre calle Ambrosetti, colocando la cañería de 600 mm. en conjunto con el replanteo y ejecución de curvas de ingreso/egreso a calles del borde.

Se ejecuta en simultáneo el aserrado de la carpeta asfáltica a rectificar en el sector y se está realizando la cañería de 160 mm de la red de cloaca.

También se proyecta avanzar con la prolongación de la alcantarilla de Ambrosetti aguas arriba, ejecutar bocas de registro de ingreso a Estación Elevadora y culminar con el cerco perimetral en el predio del Club Atlético Estudiantes (CAE).

Para llevar adelante estos trabajos, continúa vigente un corte total de tránsito en calle Ambrosetti, que se extenderá por 15 días, por lo cual se encuentra vigente el cambio de recorrido de la Línea 1 del transporte urbano que transita por ese sector.

Ida: habitual, Francisco Soler, Av. Gdor. Raúl Uranga, rotonda, Ambrosetti, habitual.

Vuelta: habitual, Blas Parera, Av. Circunvalación José Hernández, Av. Gdor. Raúl Uranga, Francisco Soler, habitual.