Lourdes Fernández está a resguardo y apuntaron contra su pareja que atacó a los medios

Su novio protagonizó un confuso episodio en su domicilio y fue señalado por presunta violencia de género.

Lourdes Fernández, integrante del grupo Bandana, está a resguardo y su pareja, Leandro García Gómez, quien fue denunciado por presunta violencia de género atacó a los medios que fueron a hablar con él por la artista.

En SQP se confirmó que la Policía de la Ciudad y el Departamento de Búsqueda de Personas localizaron a la artista en un domicilio de la provincia de Buenos Aires.

Según se detalló, Lourdes “se encuentra bien” y fue trasladada a la Oficina de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, donde se le realizarán pericias psicológicas y psiquiátricas para determinar si fue víctima de agresiones recientes.

Mientras tanto, se mostraron imágenes tomadas en el edificio de Leandro García Gómez, ubicado en el centro porteño. Según el cronista, el hombre se mostró alterado y evitó responder sobre el paradero de Lourdes.

Durante la cobertura, le recordaron que la madre de Lourdes presentó una denuncia el 4 de octubre, en la que informó la desaparición de su hija y también episodios de violencia de género presuntamente ejercidos por García Gómez.

En el expediente consta una discusión ocurrida el 1 de octubre, que motivó un llamado al 911 y una intervención policial en el domicilio de la pareja.

“Hay vecinos y comerciantes que confirman haberla visto en los últimos días, incluso anoche. También se registraron denuncias por ruidos molestos y gritos en el departamento”, explicaron desde el móvil del programa.

El hecho quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, que dispuso una consigna policial en el edificio de García Gómez y realizó un allanamiento en el lugar.

Durante la entrevista, el novio de la cantante negó los hechos y sostuvo que la madre de Lourdes “tiene problemas de salud mental”, una declaración que los panelistas calificaron como “típica estrategia de descalificación usada por agresores”.

“Generalmente, el psicópata o el maltratador busca desacreditar al entorno. Todo esto tiene un patrón de manual”, comentó Yanina en vivo.

Según lo informado, Lourdes mantiene comunicación constante con el área de Búsqueda de Personas y se encuentra acompañada por profesionales. La policía, en tanto, continúa en contacto con ella “para garantizar su seguridad y determinar su situación emocional y física”.

Mientras tanto, la preocupación en el ambiente artístico crece, y la historia entre Lourdes Fernández y Leandro García Gómez sigue sumando capítulos en medio de versiones cruzadas, denuncias y un operativo judicial que busca establecer la verdad.

