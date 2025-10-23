Una joven paranaense fue seleccionada para GH y pide ayuda para viajar a Buenos Aires

A través de un video que circula en las redes sociales, Celina Hereñú, de la ciudad de Paraná, comentó que hace unos meses participó del casting de Gran Hermano, y que fue seleccionada para presentarse en Buenos Aires.

La jovencita que debe viajar en los próximos días, no cuenta con el dinero para comprar el pasaje, por lo que dio a conocer su alias para tratar de recaudar los fondos necesarios para el traslado y cumplir su sueño.

El alias para colaborar es: Celinaherenu