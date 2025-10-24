Hospitalizaron a dos policías de Entre Ríos tras ser atacados a balazos en zona rural de Santa Elena

Dos policías de Entre Ríos fueron hospitalizados en Santa Elena este viernes a las 2.30 de la madrugada, tras ser atacados a balazos por desconocidos en zona rural.

Se trata de un joven uniformado de 26 años y otro policía de 44 años -de la Dirección General de Delitos Rurales, Brigada Quebracho-, que fueron por disparos de arma de fuego mientras realizaban una recorrida en una zona rural.

Desde la Policía indicaron que los efectivos fueron atacados a distancia por personas desconocidas y sufrieron lesiones leves.

Se puso en conocimiento a la Fiscalía en turno, quien ordenó que se realizaran las diligencias correspondientes, incluyendo pruebas de dermotest y secuestro de elementos de interés.

Personal de Policía Científica, el personal de Jefatura Departamental La Paz y Brigada de Delitos Rurales, se encuentra trabajando en la zona, realizando rastrillajes y tareas de investigación.

