La Liga Profesional comienza a ponerse al día este viernes

A partir de las 16 de este viernes, la Liga Profesional comenzará a ponerse al día con los partidos pendientes del Torneo Clausura. Se jugarán dos de los tres encuentros, ya que el duelo entre Barracas Central y Boca Juniors se disputará finalmente el lunes.

16: Sarmiento 0-0 Rosario Central (Zona B)

El partido que comenzará a las 16 entre Sarmiento de Junín y Rosario Central es el pendiente de la séptima fecha del Torneo Clausura. Ese encuentro por la Zona B estaba 0-0 cuando el árbitro decidió suspender el juego en el entretiempo debido a la importante cantidad de agua que cayó durante la tormenta que se desató en Junín.

El árbitro del juego será Andrés Merlos, tal como aquella noche de lluvia, acompañado en el VAR por Gastón Monsón Brizuela. La transmisión del encuentro en el estadio Eva Perón correrá por cuenta de TNT Sports.

En la actualidad, el Verde viene de perder por 2-0 ante Vélez Sarsfield, con lo que suma 15 puntos y está noveno en la tabla; mientras que el Canalla suma 24 puntos y en su último partido derrotó a Platense por 1-0. De ganar, alcanzaría a Deportivo Riestra en la cima.

Para este partido, el Verde tendrá tres bajas respecto al equipo titular, entre las que se encuentra el chajariense Facundo Roncaglia, que fue separado del plantel por decisión del exPatronato Facundo Sava. En el Canalla el entrenador pondría lo mejor que tiene a disposición, ya sin Carlos Quintana que sufrió una luxofractura.

-Probables formaciones:

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Insaurralde, Joel Godoy; Leandro Shur, Manuel García, Carlos Villalba, Yair Arismendi; Iván Morales Bravo y Lucas Pratto.

DT: Facundo Sava.



Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Juan Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz.

DT: Ariel Holan.

18: Independiente - Platense (Zona B)

El otro encuentro de la jornada comenzará a las 18. Independiente recibirá a Platense en el marco del partido pendiente por la sexta fecha del campeonato. Este partido no se jugó debido a la suspensión del estadio del Rojo mientras tomaban pruebas por los incidentes ocurridos en el duelo por Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile que derivó en la eliminación del equipo de Avellaneda del certamen internacional.

El árbitro será Luis Lobo Medina, que reemplazará a Facundo Tello a quien designaron en un partido internacional. En el VAR lo acompañará Pablo Dóvalo, que reemplazará a Héctor Paletta, también designado para un duelo por Conmebol. La transmisión del encuentro en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini será de TNT Sports.

El Rojo está último en la Zona B con apenas seis puntos y sin victorias en el torneo luego de su última caída ante San Martín de San Juan por 1-0. El Calamar, por su parte, está antepenúltimo con 11 unidades: en su último duelo cayó como visitante frente a Rosario Central por 1-0.

Con dudas a resolver en ambos equipos, el Rojo tendría la titularidad del concordiense Leonardo Godoy en la defensa.

-Probables formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Lautaro Millán; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo e Ignacio Pussetto.

DT: Gustavo Quinteros.



Platense: Federico Losas; Juan Saborido, Óscar Salomón, Gonzalo Goñi, Tomás Silva; Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Guido Mainero, Franco Zapiola; Ignacio Schor y Ronaldo Martínez.

DT: Cristian González.

Fuentes: TyC Sports y Qué Pasa Web.