En estado de alerta y movilización, tarjeteros de Paraná protestarán en 5 Esquinas

El sector de trabajadores tarjeteros de Paraná se declaró en estado de alerta y movilización.

El sector de trabajadores tarjeteros de Paraná exige a la intendenta, Rosario Romero, el cumplimiento de los compromisos asumidos y la convocatoria urgente a la mesa ampliada por el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM). Se declararon en estado de alerta y movilización, informaron en un comunicado enviado a ANALISIS.

El reclamo es “por la falta de cumplimiento por parte del municipio y la ausencia de convocatoria a la mesa ampliada de trabajo que debía garantizar el diálogo y la participación en las decisiones sobre el funcionamiento del nuevo servicio de estacionamiento medido próximo a implementarse”.

Denuncian que “el municipio incumple los acuerdos alcanzados con el sector tarjetero y desconoce el valor social y laboral de cada compañero y compañera, dejando a 200 personas en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad” y consideran que “no convocar a los trabajadores a la mesa de trabajo sería un error político que desconoce el esfuerzo cotidiano de los tarjeteros que sostienen su trabajo con compromiso y responsabilidad”.

De esta manera, exigen “ser convocados de manera inmediata a la mesa ampliada para discutir el futuro del SEM, en condiciones de participación real. No puede haber políticas de movilidad urbana que excluyan a quienes día a día hacen posible el ordenamiento del tránsito en la ciudad”.

Reclaman también “mejores condiciones laborales, estabilidad y reconocimiento a la tarea que cumple una función social esencial y que el Estado municipal no puede seguir desatendiendo”.

“Mientras el municipio mire para otro lado, los trabajadores seguirán organizados, movilizados y en lucha, defendiendo los derechos y la dignidad del trabajo”, advirtieron y anunciaron que concentrarán a las 9 de este jueves en 5 Esquinas.