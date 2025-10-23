Echagüe recibirá un nuevo Encuentro de Escuelitas de Minibásquet

El encuentro se realizará el próximo sábado bajo la órbita de la APB.

El próximo sábado, el Atlético Echagüe Club será anfitrión de un nuevo Encuentro de Escuelitas de Minibásquet, correspondiente al calendario formativo que se desarrolla bajo la órbita de la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

La actividad se llevará a cabo en la sede de calle 25 de Mayo 555, de 13 a 16, y contará con la participación de las escuelitas de Ciclista, Universitario y San Martín, que compartirán una jornada plena de básquet, juego y aprendizajes.

Estos encuentros tienen como objetivo potenciar el desarrollo integral de los más pequeños, quienes transitan sus primeras experiencias en la disciplina, y fomentar la amistad, el compañerismo, el respeto y la diversión, valores que constituyen la base formativa del deporte.

Con la presencia de múltiples instituciones, familias acompañando y entrenadores guiando cada paso, el encuentro promete ser una verdadera fiesta deportiva. Habrá cantina para los presentes y reconocimiento para los jugadores.

NG Digital