Una velada lírica con solistas destacados y artistas invitados

Este sábado 25 de octubre a las 20, el Salón Municipal de la ciudad de Crespo será escenario de una propuesta artística que busca acercar el canto lírico a todo tipo de públicos. Se trata de la Gala Lírica organizada en conjunto entre el Coro Municipal del Centenario y un grupo de intérpretes invitados, en una iniciativa que pretende poner en valor el trabajo musical de la ciudad. El concierto se desarrollará con la participación de destacados solistas y el acompañamiento de la pianista Raquel Zanutti.

El Coro Municipal del Centenario será el eje central del espectáculo, en un trabajo que viene sosteniendo durante todo el año con presentaciones públicas y actividades abiertas. A su vez, se sumarán como invitados los cantantes líricos Cecilia Frías, Sandra Heimbügner, Alejandro Coltro y Joas Cruz. Todos ellos cuentan con trayectoria en escenarios de la región, tanto como parte de agrupaciones corales como en formato solista, y participaron de ciclos de música de cámara y obras de teatro musical con elencos del interior del país.

Desde la organización explicaron que la propuesta está pensada para brindar una puerta de entrada al género a quienes aún no lo conocen. Los bloques programados para la noche combinarán obras de distintos orígenes, estilos e idiomas, con la intención de mostrar la amplitud del repertorio que ofrece el canto lírico junto a las voces y los instrumentos.

La Gala Lírica se inscribe dentro de las actividades culturales que se impulsaron en la localidad durante el año para fortalecer la producción y circulación del arte.

Las entradas generales tienen un valor de $6.000 y pueden adquirirse realizando reservas al teléfono (343) 4761109. Los menores de 12 años podrán ingresar de manera gratuita.