Argentina vapuleó a Bolivia y cerró el grupo con puntaje perfecto

En el marco del cierre de su participación en el Grupo A del Campeonato Sudamericano de Básquet U17, la selección argentina enfrentó a Bolivia. El partido se disputó en el estadio UENO Cop Arena y contó con el arbitraje de Roberto Fernández (Costa Rica), Nicolás Flores Ávalos (Paraguay) y Eduard (Riañe).

El equipo argentino no tuvo piedad con su rival y lo venció por una diferencia superior a los 40 puntos. Empezó con timidez en el primer cuarto luego de imponerse por 12-10, pero ya en el segundo parcial sacó 15 tantos de diferencia y al cabo del primer tiempo se retiró al descanso ganando por 40-23.

En la segunda mitad del juego comenzó con un parcial de 21-11 con el que pasó a ganar por casi 30 puntos de diferencia (61-34) y cerró el partido con su mejor actuación defensiva de la tarde con un parcial de 22-7 que dejó el resultado final de 83-41 en favor de las dirigidas por Paula Budini.

Las entrerrianas que integran la selección tuvieron acción durante este partido. Florencia Losada aportó siete puntos, cuatro rebotes, una asistencia y tres recuperaciones; mientras que Santina Cherot convirtió nueve tantos, tomó un rebote, otorgó tres asistencias y recuperó tres balones.

Para la Argentina se acabó la participación en la fase de grupos. Como finalizará en el primer lugar, este sábado disputará el encuentro por semifinales ante quien termine en el segundo puesto del Grupo B. Ese lugar se lo disputarán entre Paraguay y Venezuela, que se enfrentarán en la última fecha este viernes desde las 20.

-SÍNTESIS-

Bolivia 41-83 Argentina.



Parciales: 10-12 // 23-40 (13-28) // 34-61 (11-21) // 41-83 (7-22).



Formaciones:

BOLIVIA (41)

*Melisa Villarroel: 3pts, 1rb, 5per.

*María Viveros: 7pts, 2rbs, 4as, 6per, 3rec.

*Fernanda Salazar: 4pts, 4rbs, 1as, 2per, 1rec, 1ta.

*María Méndez: 7pts, 3rbs, 6per, 1rec.

*Diandy Pedraza: 2pts, 1as, 1per.

Daira Alias: 1per, 1rec.

Renata Bordín: 2pts, 2rbs, 1as, 3per, 1rec.

Valeria Mendizábal: 12pts, 2rbs, 1as, 2per, 2rec.

María Lacoa: 2pts, 2rbs, 2per.

Nicol Delgado: ---.

Chiara Méndez: 2pts, 5rbs, 1per, 1ta.

Juliana Álvarez: 1rb, 3per, 2rec.

DT: Luis Arias.



ARGENTINA (83)

*Sofía González: 14pts, 3rbs, 2as, 6per, 1rec, 3rec, 1ta.

*Francisca Canello: 8pts, 5rbs, 1as, 2per, 1rec, 1ta.

*Sofía Lombardero: 6pts, 2rbs, 2as, 1rec.

*Catalina Creolani: 2pts, 4rbs, 1as, 2per, 1rec.

*Sofía Novoa: 10pts, 7rbs, 3as, 3rec, 1ta.

Florencia Losada: 7pts, 4rbs, 1as, 1per, 3rec, 1ta.

Delfina Alves da Florencia: 5pts, 2rbs, 1as, 3per, 1rec.

Santina Cherot: 9pts, 1rb, 3as, 7per, 3rec.

Pilar Pajello: 4pts, 3as, 1rec.

Renata Scordo: 5pts, 3rbs, 3per, 4rec, 3ta.

Matilda Campo: 2pts, 5rbs, 2as, 3per, 1rec, 1ta.

Isabella Roldán: 11pts, 8rbs.

DT: Paula Budini.



*Inicialistas.



Árbitros: Roberto Fernández - Nicolás Flores Ávalos - Eduard Riañe.



Estadio: UENO Cop Arena.