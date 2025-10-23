Diputados y senadores del PJ denunciaron que Frigerio y Milei impulsaron campaña sucia contra Bahl y Michel

Los diputados y senadores del justicialismo entrerriano denunciaron "una fuerte campaña de desprestigio contra los candidatos de la Lista 501 “Fuerza Entre Ríos” que se ejecuta a través de una conocida consultora de Buenos Aires ligada al gobierno provincial, y que se expresa en contenidos agraviantes hacia los candidatos y sus familias, que han comenzado a ser difundidos durante las últimas horas en medios de comunicación de alcance nacional".

En primer término, los diputados peronistas sostuvieron: ""La ejecución de esta maniobra nos preocupa porque degrada las prácticas democráticas e intenta condicionar la decisión electoral de los entrerrianos y entrerrianas apelando a la difusión de injurias y mentiras a través de canales informativos de amplia cobertura nacional, y que se hace deliberadamente durante las últimas horas antes del comienzo de la veda electoral, lo que deja a los afectados sin la posibilidad siquiera de solicitar el derecho a réplica".

Y agregaron: "Apelamos a la razonabilidad del oficialismo provincial para que cese en estas maniobras desleales y acepte la competencia democrática en el marco de un debate serio sobre la situación nacional y de Entre Ríos. Creemos que son momentos en los que deben primar la madurez y la responsabilidad de parte de quienes gobiernan la provincia".

"Por el contrario, entendemos que este tipo de operaciones contra Adán Bahl y Guillermo Michel -a través de la consultora Fixer de Sebastián Fernández Spedale - pone en evidencia en la desesperación del gobierno de Milei y Frigerio ante un peronismo que está de pie y dispuesto a disputar fuertemente la elección del próximo domingo", finalizaron.

El repudio de senadores

En esa misma línea se manifestaron los senadores del PJ. "En la antesala de un nuevo proceso electoral, reafirmamos el compromiso de nuestra fuerza política con una oposición responsable, que ha actuado con respeto institucional desde el inicio de esta gestión. Esa misma responsabilidad es la que hoy nos lleva a advertir que los agravios —explícitos o anónimos— y la descalificación permanente no conducen a ningún lado", dijeron.

Luego añadieron: "El Gobierno provincial ha hecho de la transparencia y la honestidad sus banderas discursivas. Sin embargo, esas consignas pierden valor cuando se utiliza el aparato del Estado para hostigar, manipular o desinformar. No se puede borrar con el codo lo que se escribe con la mano: la transparencia no se declama, se ejerce todos los días, y empieza por la conducta política y el respeto a la verdad".

"La democracia se fortalece con ideas, con debate y con respeto. Los miles de entrerrianos que no acompañaron al actual Gobierno, y que seguramente no lo harán el próximo domingo, merecen el mismo trato y la misma consideración. Se gobierna para todos, no solo para quienes piensan igual", plantearon.

Finalmente, expresaron que "es necesario dejar de hacer anuncios para rendir cuentas ante la ciudadanía y contar con claridad qué se hizo, qué se está haciendo y qué resultados concretos se alcanzaron" y que esperan que "el balance de estos 20 meses de Gobierno no sea la descalificación ni el agravio, sino una verdadera reflexión sobre el rumbo de la provincia y sobre la responsabilidad que implica gobernar para cada entrerriano y entrerriana".