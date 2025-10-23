Camilo Nicolás llega a la capital entrerriana con un show de comedia

El comediante cordobés Camilo Nicolás se presentará este sábado 25 de octubre en Paraná con su espectáculo "A Fondo", una propuesta que marca una nueva etapa dentro de su carrera como solista. La función tendrá lugar en el Salón de Eventos del Neo Casino, ubicado en Avenida Etchevehere 331, y las puertas abrirán a las 20.15 para dar comienzo a las 21.

Con más de diez años de trayectoria, Nicolás construyó un camino que lo convirtió en una de las figuras jóvenes más destacadas del humor nacional. Su paso por proyectos como Los Pelafustanes, un grupo de improvisación que marcó una época en Villa Carlos Paz, y más tarde la dupla Camilo y Nardo, lo catapultaron entre los artistas más aclamados del circuito teatral cordobés. A lo largo de su carrera, recibió distinciones como el Premio Carlos y el Premio Vos, otorgado por el diario La Voz del Interior, además del reconocimiento constante del público, que lo acompaña en cada uno de sus proyectos.

Durante los últimos años, el comediante fortaleció su vínculo con las audiencias a través de las plataformas digitales, como transmisiones en vivo que comenzaron durante la pandemia, y su presencia en redes sociales, donde suma más de 700.000 seguidores.

El espectáculo que presentará en Paraná forma parte de una gira nacional con la que el comediante busca afianzar su trabajo como solista.

Entradas disponibles en este enlace.